Jeddah (Lampost.co)–Al Ittihad berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Al Khaleej dalam lanjutan pekan ke-24 Saudi Pro League (SPL) musim 2025/2026. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Sabtu (28/2/2026) dini hari WIB, tuan rumah menang dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi skuad asuhan Laurent Blanc untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Gol semata wayang dalam pertandingan ini tercipta lewat bek senior Danilo Pereira di babak kedua.

Drama VAR di Babak Pertama

Mengawali laga, Al Ittihad langsung mengambil inisiatif serangan melalui kreativitas Houssem Aouar dan kecepatan Moussa Diaby di sisi sayap. Namun, justru Al Khaleej yang sempat mengejutkan publik Jeddah pada menit ke-7.

Penyerang Al Khaleej, Giorgos Masouras, berhasil menggetarkan jala gawang yang dikawal Predrag Rajkovic. Namun, setelah melalui tinjauan video assistant referee (VAR), wasit menganulir gol tersebut karena terjadi pelanggaran lebih dahulu dalam proses serangan. Skor kacamata bertahan hingga turun minum meskipun kedua tim saling jual beli serangan.

Dominasi Babak Kedua dan Gol Danilo Pereira

Memasuki babak kedua, Al Ittihad meningkatkan intensitas tekanan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-52. Berawal dari skema bola mati, Mahamadou Doumbia melepaskan umpan akurat yang berhasil Danilo Pereira selesaikan dengan sempurna. Sontekan terukur pemain asal Portugal itu bersarang rendah di sudut gawang Al Khaleej.

Tertinggal satu gol, Al Khaleej yang mengandalkan Joshua King di lini depan mencoba bangkit. King, yang merupakan top skor klub dengan koleksi 14 gol musim ini, beberapa kali mendapatkan peluang emas. Namun disiplinnya lini belakang Ittihad yang digalang Fabinho membuat upaya tim tamu sia-sia.

Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk keunggulan Al Ittihad tetap tidak berubah. Statistik mencatat Al Ittihad mendominasi penguasaan bola hingga 58 persen dengan total 6 tembakan tepat sasaran.

Posisi Klasemen Sementara

Dengan tambahan tiga poin ini, Al Ittihad kini mengoleksi 42 poin dari 24 pertandingan dan kokoh di peringkat kelima klasemen sementara Saudi Pro League 2026. Mereka terus membuntuti Al Qadsiah dan Al Hilal dalam perburuan zona Liga Champions Asia.

Sementara itu, Al Khaleej tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 27 poin. Tim tamu harus segera berbenah karena persaingan di papan tengah makin ketat, terutama dengan bangkitnya tim-tim seperti Al Hazem dan Al Shabab.

Pada pekan berikutnya, Al Ittihad akan melakoni laga berat bertajuk derbi Jeddah melawan Al Ahli. Sedangkan Al Khaleej akan menjamu Al Hazem di kandang sendiri.

Susunan Pemain:

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Bishi, Danilo Pereira, Fabinho, Al-Sqoor; Mahamadou Doumbia, Faisal Al-Ghamdi; Moussa Diaby, Houssem Aouar, Abdulrahman Al-Oboud; En-Nesyri.

Al Khaleej: Sehic; Al-Hamsal, Al-Khabrani, Anthony, Rebocho; Jung Woo-young, Adams; Fabio Martins, Masouras, Narey; Joshua King.