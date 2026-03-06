London (Lampost.co)—West Ham United berhasil mencuri tiga poin penting dalam upaya menjauh dari zona degradasi setelah menumbangkan Fulham dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026. Laga yang berlangsung di Craven Cottage, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB ini ditentukan oleh gol tunggal Crysencio Summerville.

Jalannya Laga

Pertandingan bertajuk derbi London ini berlangsung sengit sejak peluit pertama berbunyi. Fulham, yang tampil di hadapan pendukung sendiri, mencoba mengambil inisiatif serangan melalui kreativitas Emile Smith Rowe dan Alex Iwobi. Namun, pertahanan rapat yang lini belakang West Ham galang membuat tim tuan rumah kesulitan menciptakan peluang bersih.

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. West Ham yang lebih banyak mengandalkan serangan balik akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-65. Berawal dari pergerakan cepat Jarrod Bowen di sisi sayap, ia melepaskan umpan tarik yang bersambut dengan sepakan terukur Crysencio Summerville. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Statistik Pertandingan

Fulham sebenarnya mendominasi penguasaan bola hingga 58 persen, namun efektivitas menjadi pembeda. Tim asuhan Marco Silva mencatatkan 12 tembakan dengan hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, West Ham tampil lebih efisien dengan memaksimalkan salah satu dari dua peluang emas yang mereka miliki sepanjang laga.

Ketegangan sempat memuncak pada menit-menit akhir pertandingan. Wasit mengeluarkan beberapa kartu kuning untuk pemain Fulham seperti Josh King dan Joachim Andersen akibat pelanggaran keras saat mencoba mengejar ketinggalan. Hingga masa injury time berakhir, skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan The Hammers.

Posisi di Klasemen

Kemenangan ini menjadi napas baru bagi West Ham United. Tambahan tiga poin membuat mereka kini mengoleksi 28 poin dari 29 pertandingan. Meski masih berada di papan bawah, hasil ini memberikan tekanan besar bagi rival-rival mereka di zona merah seperti Nottingham Forest dan Burnley.

Sementara bagi Fulham, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-10 klasemen sementara dengan torehan 40 poin. Ambisi The Cottagers untuk menembus zona kompetisi Eropa pun harus sedikit terhambat akibat kehilangan poin di kandang sendiri.

Susunan Pemain:

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Sasa Lukic; Alex Iwobi, Emile Smith Rowe, Andreas Pereira; Rodrigo Muniz.

West Ham: Mads Hermanson; Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Maximilian Kilman, Emerson; Tomas Soucek, Edson Alvarez; Jarrod Bowen, Lucas Paqueta, Crysencio Summerville; Callum Wilson.