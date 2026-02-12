Sunderland (Lampost.co)–Liverpool berhasil mematahkan keangkeran Stadium of Light setelah menundukkan tuan rumah Sunderland dengan skor tipis 0-1 pada lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris, Kamis (12/2/2026) dini hari. Gol tunggal kapten Virgil van Dijk menjadi pembeda sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan Sunderland di kandang musim ini.

Kemenangan ini sangat krusial bagi skuad asuhan Arne Slot untuk terus menempel posisi empat besar. Sebaliknya, bagi Sunderland, hasil ini merupakan kekalahan kandang pertama mereka di Liga Inggris musim 2025/2026, setelah sebelumnya mencatatkan 12 laga tanpa tersentuh kekalahan di hadapan pendukung sendiri.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan. Lewat Florian Wirtz yang tampil lincah di lini tengah, The Reds berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Sunderland yang digalang Omar Alderete.

Wirtz nyaris membuka keunggulan pada menit ke-32. Namun, tendangan mendatarnya hanya membentur tiang gawang Robin Roefs.

Sunderland bukan tanpa perlawanan. Melalui serangan balik cepat, Brian Brobbey sempat mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti. Namun, aksi heroik Ibrahima Konate yang melakukan tekel bersih berhasil menggagalkan peluang tersebut. Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-61. Berawal dari sepak pojok melengkung yang dilepaskan Mohamed Salah, Virgil van Dijk melompat paling tinggi untuk menyambut bola dengan sundulan tajam.

Bola sempat mengenai bek Sunderland, Habib Diarra, sebelum bersarang di pojok gawang. Skor berubah 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Di sisa waktu pertandingan, manajer Sunderland Régis Le Bris memasukkan beberapa tenaga baru untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pertahanan rapat Liverpool dengan komando Van Dijk dan penampilan gemilang Alisson Becker dalam laga ke-250-nya di Liga Inggris memastikan mereka membawa pulang tiga poin ke Merseyside.

Tumbal Kemenangan

Meski meraih poin penuh, Liverpool harus membayar mahal kemenangan itu dengan cederanya Wataru Endo. Pemain asal Jepang yang tampil sebagai bek kanan darurat itu harus keluar lapangan menggunakan tandu pada pertengahan babak kedua karena cedera serius. Arne Slot kini menghadapi krisis bek kanan mengingat Conor Bradley dan Jeremie Frimpong juga masih berada di ruang perawatan.

Posisi Klasemen

Dengan hasil ini, Liverpool tetap tertahan di peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Namun, The Red kini hanya terpaut tiga poin dari Manchester United di posisi keempat. Sementara itu, Sunderland harus turun ke peringkat 11 dengan raihan 36 poin.

Susunan Pemain

Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Angulo, Le Fee, Hume; Brobbey.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Endo (Gomez 72′), Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.