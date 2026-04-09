Barcelona (Lampost.co)–Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tetap memasang wajah optimistis meski timnya baru saja menelan kekalahan pahit pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026. Menjamu Atletico Madrid di Stadion Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB, Blaugrana menyerah dengan skor 0-2. Meski tertinggal margin dua gol, Flick meyakini peluang anak asuhnya melenggang ke semifinal masih terbuka lebar.

Kekalahan tersebut tidak lepas dari petaka kartu merah bek muda Pau Cubarsi di penghujung babak pertama akibat melanggar Giuliano Simeone. Bermain dengan sepuluh orang menjadi celah yang bisa skuad asuhan Diego Simeone manfaatkan dengan sempurna melalui gol-gol Julian Alvarez dan Alexander Sorloth.

Mentalitas Baja di Balik Kekurangan Pemain

Dalam sesi konferensi pers pasca-pertandingan, Hansi Flick memuji daya juang para pemainnya yang tetap mampu memberikan perlawanan meski kalah jumlah personel di lapangan. Baginya, performa Lamine Yamal dan kawan-kawan saat bermain dengan sepuluh orang menunjukkan Barcelona memiliki mentalitas yang kuat.

“Tentu saja kami percaya kepada tim ini. Kami juga telah melakukan permainan yang sangat baik dengan sepuluh pemain hari ini. Tim dalam kondisi yang positif dan akan memberikan segalanya nanti. Kami masih mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan,” ujar Flick mengutip laman resmi klub.

Eks pelatih Tim Nasional Jerman tersebut menekankan fokus utama tim saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum bertolak ke Madrid untuk menjalani leg kedua yang menentukan.

Bayang-Bayang Kegagalan di Copa del Rey

Pertemuan melawan Atletico Madrid musim ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi Barcelona di bawah asuhan Flick. Pasalnya, Los Rojiblancos kerap menjadi batu sandungan yang menyulitkan langkah El Barca. Catatan paling menyakitkan adalah saat Barcelona harus tersingkir di semifinal Copa del Rey 2025/2026 setelah kalah agregat tipis 3-4 dari Atletico.

Diego Simeone tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk meredam gaya permainan agresif Flick. Namun, Flick menolak menyerah pada statistik tersebut dan memilih fokus pada strategi baru yang akan dia terapkan di Wanda Metropolitano nanti.

Modal Impresif di Liga Spanyol

Harapan bagi pendukung Barcelona sebenarnya masih menyala jika menilik catatan pertemuan kedua tim di kompetisi domestik. Berbeda dengan hasil di ajang piala, Barcelona justru tampil dominan atas Atletico Madrid di ajang Liga Spanyol 2025/2026.

Tercatat, Barcelona berhasil mengantongi dua kemenangan penting atas Atletico dengan skor 3-1 dan 2-1 dalam dua pertemuan terakhir musim ini. Catatan impresif inilah yang menjadi senjata rahasia Flick untuk memotivasi skuadnya. Jika Barcelona mampu mengulang performa klinis tersebut di markas Atletico pekan depan, bukan tidak mungkin keajaiban akan terjadi dan tiket semifinal akan berhasil mereka rebut.