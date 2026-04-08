Barcelona (Lampost.co)–Panggung tertinggi sepak bola Eropa akan menyajikan duel panas antar-sesama wakil Spanyol saat Barcelona menjamu Atletico Madrid dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026. Laga di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB itu akan menjadi ujian fisik dan mental skuad asuhan Hansi Flick.

Pertemuan ini hanya berselang beberapa hari setelah kedua tim bentrok di kompetisi domestik pada Minggu (5/4/2026) lalu. Meski Barcelona memiliki modal positif dari laga tersebut, Flick menegaskan atmosfer Liga Champions akan memberikan tekanan yang jauh berbeda dan jauh lebih berat.

Mewaspadai Tembok Kokoh dan Intensitas Los Rojiblancos

Arsitek asal Jerman, Hansi Flick, tidak segan-segan memuji kualitas organisasi permainan Atletico Madrid di bawah arahan Diego Simeone. Menurut Flick, Atletico adalah tim yang memiliki identitas sangat kuat, terutama dalam hal keberanian berduel fisik dan disiplin pertahanan yang luar biasa.

“Atleti adalah tim yang tangguh. Mereka punya sikap yang hebat dan intensitas, dengan pemain yang fantastis. Tidak mudah mencetak gol ke gawang mereka,” ujar Flick melansir Football Espana.

Kekuatan Atletico, yang sering bermain dengan blok pertahanan rendah namun sangat rapat, menjadi tantangan besar bagi gaya main Blaugrana yang mengandalkan aliran bola cepat. Flick menyadari kesalahan kecil dalam penguasaan bola bisa menjadi petaka jika timnya tidak siap menghadapi transisi kilat dari Antoine Griezmann dan kawan-kawan.

Identitas Blaugrana dan Peran Krusial Suporter

Hansi Flick menegaskan Barcelona tidak akan mengubah filosofi permainannya hanya karena menghadapi tim dengan pertahanan gerendel seperti Atletico. Ia ingin Robert Lewandowski dkk tetap setia pada gaya main mereka: menekan tinggi, mendominasi penguasaan bola, dan cerdik dalam mencari celah di ruang sempit.

“Kami punya gaya main kami sendiri dan kami ingin mempertahankannya. Kami ingin menekan dan mencari ruang. Akan tetapi hal terpenting adalah kami harus fokus sejak awal,” ujar mantan pelatih Bayern Muenchen tersebut.

Selain faktor teknis di lapangan, Flick secara khusus menyoroti peran penting para pendukung Barcelona. Baginya, koneksi emosional antara suporter di tribune dan para pemain di lapangan akan menjadi energi tambahan untuk meruntuhkan mental lawan. “Saya merasa koneksi antara fans dan pemain begitu fantastis dan kami butuh mereka nanti,” ujarnya.

Ambisi Menembus Babak Semifinal

Setelah beberapa musim terakhir mengalami kesulitan di fase gugur kompetisi Eropa, Barcelona musim ini menunjukkan ambisi besar untuk kembali ke jajaran elite Benua Biru. Keinginan melangkah ke babak semifinal menjadi motivasi utama bagi seluruh pemain. Flick yakin jika timnya mampu tampil fokus 100 persen sejak menit pertama, kemenangan atas Atletico Madrid bisa kembali diraih.

Pertandingan nanti bukan sekadar perebutan kemenangan. Melainkan ajang pembuktian siapa yang lebih layak mewakili Spanyol di babak empat besar Liga Champions musim ini.