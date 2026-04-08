Manchester (Lampost.co)–Teka-teki mengenai masa depan bek senior Inggris, Harry Maguire, akhirnya terjawab. Manchester United secara resmi mengumumkan bek tengah berusia 33 tahun tersebut telah menandatangani kesepakatan baru yang akan membuatnya tetap bertahan di Old Trafford setidaknya hingga Juni 2027.

Dalam pernyataan resmi klub yang rilis pada Selasa (7/4/2026), manajemen The Red Devils juga menyertakan opsi perpanjangan satu tahun tambahan. Langkah ini menegaskan Maguire masih menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klub, meskipun persaingan di lini belakang makin kompetitif.

Dedikasi Delapan Musim dan Kontribusi Signifikan

Harry Maguire pertama kali menginjakkan kaki di Carrington pada musim panas 2019 setelah didatangkan dari Leicester City dengan nilai transfer fantastis sebesar 80 juta poundsterling. Sejak saat itu, perjalanannya bersama United penuh dengan dinamika, namun ia berhasil membuktikan profesionalisme dan ketangguhannya di lini pertahanan.

Selama berseragam Setan Merah, Maguire telah mencatatkan 266 penampilan di semua kompetisi dan menyumbangkan 17 gol. Salah satu kontribusi paling ikonik di musim 2025/2026 ini adalah gol pentingnya yang membantu Manchester United meraih kemenangan krusial melawan rival abadi, Liverpool, pada awal musim.

Ambisi Besar Menuju Liga Champions

Berbicara setelah penandatanganan kontrak baru, Maguire tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan kehormatannya. Ia merasa sangat terhormat dapat melanjutkan perjalanannya hingga memasuki musim kedelapan bersama klub yang ia cintai.

“Saya sangat senang bisa memperpanjang perjalanan saya di klub luar biasa ini setidaknya menjadi delapan musim. Saya ingin terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen hebat bersama,” ujar Maguire dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, mantan kapten United ini juga menyoroti potensi besar yang dimiliki skuad asuhan pelatih Manchester United saat ini. Ia optimistis timnya bisa kembali bersaing di level tertinggi, termasuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. “Anda bisa merasakan ambisi dan potensi dari skuad yang menarik ini. Tekad di seluruh klub untuk meraih trofi besar sangat jelas terlihat, dan saya yakin momen terbaik kami masih ada di depan,” ujarnya.

Absen di Laga Kontra Leeds United

Meski tengah diliputi suasana bahagia pasca-perpanjangan kontrak, Maguire dipastikan tidak dapat memperkuat tim pada pertandingan mendatang. Manchester United akan bertandang ke markas Leeds United pada Selasa (14/4/2026) mendatang. Namun, Maguire harus menepi akibat sanksi larangan bermain yang ia terima.

Kendati demikian, kondisi fisik Maguire sedang dalam performa yang prima. Ia baru saja kembali dari tugas internasional setelah tampil solid membela Timnas Inggris selama jeda internasional pekan lalu. Harapannya kehadiran kepemimpinan Maguire di ruang ganti tetap mampu memotivasi rekan-rekan setimnya untuk terus merangkak naik di papan klasemen Premier League.