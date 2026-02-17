London (Lampost.co)-Federasi Sepak Bola Inggris (FA) resmi merilis hasil undian putaran kelima atau babak 16 besar Piala FA musim 2025/2026, Senin (16/2/2026) malam. Drawing di Macclesfield ini menghadirkan sejumlah laga besar (big match) serta duel menarik antara tim raksasa dan kuda hitam.

Satu laga yang paling menyita perhatian adalah pertemuan dua kekuatan besar Liga Inggris, Newcastle United yang akan menjamu Manchester City di St. James’ Park. Pertandingan ini akan menjadi laga paling panas mengingat ambisi Pep Guardiola untuk menyapu bersih trofi di musim 2026 ini.

Sorotan juga tertuju pada klub milik aktor Hollywood, Ryan Reynolds, Wrexham AFC. Klub yang kini berkompetisi di Championship tersebut akan menjamu Chelsea di Racecourse Ground. Wrexham melaju ke babak 16 besar setelah sebelumnya menyingkirkan Ipswich Town, dan kini mereka bertekad menciptakan kejutan besar di hadapan pendukung sendiri.

Hasil Undian Untungkan Arsenal

Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal, mendapatkan hasil undian yang relatif menguntungkan di atas kertas. The Gunners akan bertandang ke markas tim kasta ketiga (League One), Mansfield Town. Meski demikian, Arsenal patut waspada karena Mansfield baru saja menciptakan sejarah dengan menyingkirkan Burnley di putaran sebelumnya.

Nasib berbeda dialami tim-tim besar lainnya seperti Manchester United dan juara bertahan Crystal Palace yang sudah lebih dahulu tersingkir di putaran ketiga dan keempat. Kondisi ini membuat jalan menuju Stadion Wembley makin terbuka bagi tim-tim yang masih bertahan.

Berikut adalah hasil lengkap undian putaran kelima Piala FA 2026:

Fulham vs Southampton

Port Vale atau Bristol City vs Sunderland

Newcastle United vs Manchester City

Leeds United vs Norwich City

Mansfield Town vs Arsenal

Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Wrexham vs Chelsea

West Ham United vs Brentford

Seluruh pertandingan putaran kelima akan berlangsung pada akhir pekan tanggal 7 hingga 8 Maret 2026. Pihak penyelenggara segera mengonfirmasi jadwal spesifik dan perincian hak siar televisi dalam waktu dekat.

Pemenang dari babak ini berhak mengantongi hadiah uang sebesar 238.500 poundsterling serta tiket menuju babak perempat final yang akan dimainkan pada April mendatang. Final Piala FA 2026 sendiri bakal berlangsung di Stadion Wembley pada 16 Mei 2026.