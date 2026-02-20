Jeddah (Lampost.co)–Al-Ahli Saudi menunjukkan mentalitas juara saat menjamu Al-Najma dalam lanjutan pekan ke-23 Saudi Pro League (SPL) 2025/2026. Bertanding di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal, Jumat (20/2/2026) dini hari WIB, tim asuhan Matthias Jaissle sukses mengamankan kemenangan telak 4-1 setelah sempat tertinggal di babak pertama.

Bintang asal Inggris, Ivan Toney, menjadi pahlawan kemenangan lewat torehan hattrick yang fantastis. Hasil ini sekaligus membawa Al-Ahli menggeser Al-Nassr dari posisi kedua klasemen sementara Liga Arab Saudi.

Jalannya Pertandingan

Al-Ahli sempat terkejut dengan permainan disiplin Al-Najma sejak menit awal. Tim tamu berhasil mencuri gol lebih dahulu pada menit ke-27 melalui aksi Lazaro Vinicius yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan tuan rumah. Skor 0-1 untuk Al-Najma membuat publik Jeddah terdiam.

Al-Ahli sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui titik putih. Namun, Ivan Toney yang maju sebagai algojo gagal menuntaskan tugasnya.

Itu merupakan kegagalan penalti pertama Toney sejak bergabung dengan Al-Ahli. Babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis tim tamu.

Memasuki babak kedua, Al-Ahli tampil jauh lebih agresif. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-48 saat gelandang Prancis, Valentin Atangana, mencetak gol penyeimbang setelah menerima assist manja dari Riyad Mahrez.

Petaka bagi Al-Najma terjadi pada menit ke-58 ketika wasit mengusir Felipe Cardoso setelah menerima kartu kuning kedua. Al-Ahli pun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini untuk mengurung pertahanan lawan.

Dominasi Total Ivan Toney

Ivan Toney menebus kegagalan penaltinya di babak pertama dengan performa luar biasa di sisa pertandingan. Pada menit ke-69, Toney membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui penyelesaian akhir yang tenang, kembali berkat umpan matang Mahrez.

Striker bernomor punggung 99 itu menambah keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-87 setelah mengonversi assist Matheus Goncalves. Pesta gol Al-Ahli ditutup pada masa injury time (90+4′) melalui eksekusi penalti Toney yang kali ini meluncur mulus ke gawang lawan, memastikan hattrick kelimanya di musim ini.

Klasemen dan Dampak Persaingan

Kemenangan ini membuat Al-Ahli mengoleksi 55 poin dari 23 pertandingan, unggul tipis atas Al-Nassr dalam persaingan memperebutkan posisi runner-up di bawah Al-Hilal yang masih kokoh di puncak. Sementara itu, Al-Najma makin terbenam di dasar klasemen (peringkat 18) dan terancam degradasi musim depan.

Ivan Toney kini juga makin mengukuhkan posisinya di puncak daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2026, bersaing ketat dengan Cristiano Ronaldo dan Aleksandar Mitrovic.

Susunan Pemain:

Al-Ahli Saudi: Edouard Mendy (GK); Saleh Abu Al-Shamat, Roger Ibanez, Demiral, Al-Ammar; Valentin Atangana, Franck Kessie; Riyad Mahrez, Matheus Goncalves, Firas Al-Buraikan; Ivan Toney.

Al-Najma: Waleed Salem (GK); Al-Hawsawi, Felipe Cardoso, Al-Sobeai, Rakan; Ali Jassim, Al-Mutairi, Vinicius, Al-Tulayhi; Sylla, Al-Harbi.