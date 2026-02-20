Thessaloniki (Lampost.co)–Celta Vigo berhasil mengamankan modal berharga dalam upaya melaju ke babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Bertandang ke markas PAOK di Stadion Toumba, Jumat (20/2/2026) dini hari WIB, wakil Spanyol tersebut sukses memetik kemenangan tipis 2-1.

Kemenangan Los Celestes tidak lepas dari performa gemilang kapten abadi mereka, Iago Aspas. Meski sudah memasuki usia senja, Aspas membuktikan kualitasnya belum pudar dengan mencetak satu gol dan satu assist yang membungkam publik tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung fanatiknya, PAOK sebenarnya tampil menekan sejak menit awal. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Celta Vigo yang digalang Oscar Mingueza membuat serangan tim asuhan Razvan Lucescu sering menemui jalan buntu.

Celta justru berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-21. Berawal dari skema serangan balik cepat, Miguel Roman mengirimkan umpan matang kepada Iago Aspas. Dengan tenang, Aspas melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang yang gagal kiper PAOK, Antonio Tsiftsis, jangkau.

Keunggulan tim tamu bertambah sembilan menit sebelum turun minum. Kali ini Aspas berperan sebagai pelayan. Umpan terukurnya berhasil Williot Swedberg manfaatkan untuk mengubah skor menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, PAOK meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-68. Penyerang Alexander Jeremejeff berhasil memperkecil ketinggalan lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang dari sisi sayap.

Meski PAOK terus mengurung pertahanan Celta di sisa waktu pertandingan, skor 1-2 tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Celta Vigo berada di atas angin untuk melaju ke babak berikutnya.

Peluang di Leg Kedua

Kekalahan di kandang sendiri menjadi pukulan telak bagi PAOK. Mereka kini wajib menang dengan selisih dua gol saat melakoni leg kedua di Stadion Abanca-Balaidos pekan depan jika ingin terus melaju di kompetisi kasta kedua Eropa ini.

Sebaliknya, Celta Vigo hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket babak 16 besar. Pelatih Celta, Claudio Giraldez, memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu meredam atmosfer panas di Yunani.

Pertandingan leg kedua akan berlangsung pada Kamis (26/2/2026) mendatang. Dengan aturan gol tandang yang sudah tidak berlaku, PAOK masih memiliki peluang terbuka meskipun tugas mereka akan sangat berat di tanah Spanyol.

Susunan Pemain:

PAOK (4-2-3-1): Tsiftsis; Sastre, Kedziora, Colley, Baba; Ozdoev, Camara; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Jeremejeff.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodriguez; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Aspas, Swedberg, Ferran Jutgla.