Jakarta (Lampost.co)—Sejarah baru tercipta di Indonesia Arena. Kemenangan dramatis Timnas Futsal Indonesia atas Jepang dengan skor 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal 2026, Kamis (5/2/2026) malam, tidak hanya membawa Garuda ke partai final untuk pertama kalinya, tetapi juga mendongkrak posisi Indonesia di peta futsal dunia.

Berdasarkan update terbaru FIFA Futsal Men’s World Ranking per 6 Februari 2026, Indonesia kini merangsek naik ke peringkat 24 dunia. Keberhasilan menumbangkan raksasa Asia seperti Jepang memberikan tambahan poin signifikan bagi skuad asuhan Hector Souto.

Loncatan Signifikan di Peringkat FIFA

Indonesia saat ini mengoleksi total 1.190,97 poin. Posisi ke-24 dunia ini merupakan salah satu pencapaian tertinggi dalam sejarah futsal Tanah Air. Kemenangan atas Jepang yang berstatus sebagai tim peringkat 13 dunia (sebelum laga) menjadi faktor utama lonjakan ini.

Di level benua, Indonesia kini resmi menyandang status sebagai kekuatan enam besar Asia. Garuda hanya terpaut tipis dari Uzbekistan dan Vietnam yang berada tepat di atasnya dalam daftar ranking zona AFC.

Daftar 10 Besar Peringkat Futsal Dunia (Februari 2026)

Brasil – 1.674,04 poin Portugal – 1.536,17 poin Spanyol – 1.529,67 poin Argentina – 1.515,75 poin Iran – 1.484,23 poin Maroko – 1.481,26 poin Rusia – 1.435,77 poin Ukraina – 1.415,81 poin Kazakhstan – 1.400,60 poin Prancis – 1.357,50 poin

Peringkat 6 Besar Asia (AFC)

Iran (Peringkat 5 Dunia) Thailand (Peringkat 11 Dunia) Jepang (Peringkat 15 Dunia – Turun) Vietnam (Peringkat 22 Dunia) Uzbekistan (Peringkat 23 Dunia) Indonesia (Peringkat 24 Dunia)

Menatap Final Melawan Iran

Posisi Indonesia diprediksi akan kembali naik jika mampu memberikan perlawanan sengit atau bahkan mengalahkan Iran di partai final yang akan digelar pada Sabtu (7/2/2026). Iran saat ini masih menjadi raja futsal Asia yang duduk di peringkat 5 dunia.

Pelatih Hector Souto menyatakan fokus tim saat ini adalah pemulihan fisik sebelum laga puncak. Keberhasilan menembus 24 besar dunia menjadi motivasi tambahan bagi Evan Soumilena dan kawan-kawan untuk memberikan gelar juara pertama bagi publik Indonesia.

Pencapaian ini sekaligus memastikan posisi Indonesia sebagai tim yang sangat diperhitungkan dalam kualifikasi Piala Dunia Futsal mendatang, mengingat konsistensi permainan yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen Piala Asia 2026.