Bandung (Lampost.co)–Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan dukungan penuh dan menyampaikan harapannya bagi dua anak asuhnya yang kini tengah memperkuat Timnas Indonesia, yakni Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut tengah bersiap melakoni laga dalam ajang FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3/2026). Momentum ini sangat krusial bagi pengembangan karier para pemain di level internasional.

Meningkatkan Kepercayaan Diri

Bojan Hodak menyatakan pemanggilan Beckham dan Eliano ke skuad Garuda merupakan hal positif. Tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi klub. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, menit bermain di kancah internasional akan memberikan dampak besar pada aspek psikologis pemain saat kembali membela Persib.

“Saya harap mereka bisa bermain di tim nasional karena ini sangat bagus untuk menambah rasa percaya diri mereka. Hasil yang positif di sana akan membuat mereka kembali ke klub dengan motivasi yang lebih tinggi,” ujar Bojan usai memimpin sesi latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/3/2026).

Ujian Level Tinggi di FIFA Series

Meskipun lawan yang dihadapi mungkin tidak sepopuler tim-tim besar dunia, Bojan menilai lawan di FIFA Series tetap memberikan tantangan yang nyata. Ia memandang pertandingan internasional sebagai sekolah terbaik bagi Beckham dan Eliano untuk menguji batas kemampuan mereka.

“Mereka akan menjalani pertandingan yang sulit. Level internasional selalu berbeda dengan kompetisi domestik. Ini menjadi tantangan besar sekaligus hal yang sangat bagus bagi perkembangan mereka sebagai pemain profesional,” ujarnya.

Membela Kapasitas Beckham Putra

Bojan juga sempat menyinggung soal keraguan sejumlah pihak terhadap Beckham Putra yang kembali dipanggil ke skuad senior. Pelatih yang membawa Persib meraih gelar juara tersebut menegaskan Beckham telah menunjukkan konsistensi luar biasa di Liga Utama Indonesia musim 2025/2026.

Bagi Bojan, performa Beckham di liga dengan catatan assist dan gol yang stabil menjadi bukti sang gelandang layak bersaing di bawah arahan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman. Ia meyakini Beckham memiliki potensi besar untuk menjadi pembeda di lini tengah Garuda.

Persiapan Persib tanpa Pemain Timnas

Saat ini, Persib Bandung terus mengasah kesiapan menjelang lanjutan kompetisi Super League yang menyisakan sembilan laga terakhir. Selain Beckham dan Eliano, Persib juga kehilangan Frans Putros yang harus membela Timnas Irak di laga play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bojan berharap seluruh pemainnya yang bertugas di tim nasional bisa kembali dalam kondisi bugar tanpa cedera. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan mengingat persaingan di papan atas klasemen makin sengit memasuki akhir musim 2025/2026 ini.