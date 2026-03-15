Milan (Lampost.co)–Inter Milan harus puas berbagi satu poin setelah ditahan imbang 1-1 Atalanta dalam lanjutan laga pekan ke-29 Serie A musim 2025/2026 yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu (14/3/2026) malam WIB. Hasil ini membuat posisi I Nerazzurri di puncak klasemen mulai dibayangi ancaman rival sekota, AC Milan.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Inter yang bertekad bangkit usai kekalahan di Derby della Madonnina pekan lalu, sempat memimpin lebih dahulu melalui gol penyerang muda Francesco Pio Esposito pada menit ke-26. Memanfaatkan umpan pendek Nicolo Barella di dalam kotak penalti, Esposito melepaskan tembakan akurat yang gagal kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, halau.

Memasuki babak kedua, Atalanta di bawah asuhan Raffaele Palladino mulai meningkatkan intensitas serangan. Tekanan demi tekanan yang La Dea lancarkan hingga akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-81 melalui gol Nikola Krstovic.

Kontroversi Gol Penyeimbang dan Kartu Merah Chivu

Gol penyeimbang Krstovic memicu protes keras para pemain dan staf kepelatihan Inter. Kubu tuan rumah menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap Denzel Dumfries dalam proses terciptanya gol tersebut. Dumfries terlihat terjatuh saat berduel dengan Kamaldeen Sulemana sebelum Krstovic menyambar bola liar.

Ketegangan memuncak di pinggir lapangan saat pelatih Inter, Cristian Chivu, melayangkan protes keras kepada wasit Gianluca Manganiello. Akibat aksinya yang berlebihan, Chivu langsung mendapat kartu merah dan harus meninggalkan area teknis dua menit setelah gol terjadi.

Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil ini membuat Inter kini mengoleksi 68 poin di puncak klasemen sementara. Meski masih unggul delapan angka dari AC Milan di posisi kedua, jarak tersebut berpotensi terpangkas. Sebab, Rossoneri baru akan bertanding melawan Lazio pada Senin besok.

Susunan Pemain:

Inter Milan: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Sead Kolašinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Lazar Samardzic; Gianluca Scamacca.