Lecce (Lampost.co)–Inter Milan berhasil memetik poin penuh saat bertandang ke markas Lecce pada laga lanjutan pekan ke-26 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Via del Mare, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB, Nerazzurri menang meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi skuad asuhan Cristian Chivu setelah sebelumnya menelan kekalahan pahit di kompetisi Eropa. Tambahan tiga poin ini membuat posisi Inter Milan kian sulit terkejar di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan mengoleksi 64 poin.

Jalannya Pertandingan

Inter Milan langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Meskipun tidak diperkuat kapten Lautaro Martinez yang masih absen karena cedera, lini depan Inter tetap tampil tajam dengan mengandalkan duet Marcus Thuram dan penyerang muda berbakat, Pio Esposito. Namun, rapatnya pertahanan Lecce membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Inter sempat memecah kebuntuan pada menit ke-51 lewat Federico Dimarco. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut setelah tinjauan VAR menunjukkan terjadinya offside dalam prosesnya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75. Mkhitaryan sukses menyambar bola hasil sepak pojok dengan tendangan yang tidak mampu kiper Lecce hentikan. Inter pun unggul 1-0.

Keunggulan Nerazzurri bertambah tujuh menit kemudian. Akanji mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan keras memanfaatkan tendangan sudut lainnya.

Gol tersebut memastikan kemenangan Inter menjadi 2-0. Tidak ada gol tambahan hingga peluit akhir berbunyi..

Klasemen dan Persaingan Scudetto

Dengan hasil ini, Inter Milan kini unggul 10 poin dari pesaing terdekatnya, AC Milan, yang baru akan bertanding pada Senin (23/2/2026). Tekanan kini berpindah ke kubu Rossoneri untuk terus menempel ketat demi menjaga peluang juara.

Sebaliknya bagi Lecce, kekalahan ini membuat mereka tetap tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan 24 poin. Posisi mereka kian terancam Fiorentina yang berada di zona degradasi, mengingat selisih poin yang hanya terpaut tipis.

Setelah laga ini, Inter Milan akan langsung fokus mempersiapkan diri untuk leg kedua babak gugur kompetisi Eropa di San Siro. Mereka membawa kepercayaan diri tinggi usai kemenangan di Puglia.

Susunan Pemain:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.