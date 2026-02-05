Monza (Lampost.co)—Inter Milan berhasil melangkah ke babak semifinal Coppa Italia musim 2025/2026 setelah mengandaskan perlawanan Torino pada laga perempat final yang berlangsung dramatis. Bermain di Stadion U-Power, Monza, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB, I Nerazzurri menang tipis dengan skor 2-1.

Pertandingan ini terpaksa berlangsung di Monza lantaran Stadion San Siro di Milan sedang dalam tahap persiapan akhir untuk pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026. Meski tidak bermain di kandang utama, skuad asuhan Cristian Chivu tetap menunjukkan dominasi sejak peluit pertama berbunyi.

Dominasi Inter di Babak Pertama

Inter Milan membuka keunggulan pada menit ke-35 melalui aksi penyerang muda, Ange-Yoan Bonny. Memanfaatkan umpan lambung presisi dari Issiaka Kamate, Bonny menyambut bola dengan sundulan tajam yang gagal kiper Torino, Alberto Paleari, halau. Gol ini menjadi bukti efektivitas rotasi yang Chivu lakukan di tengah jadwal padat Februari 2026.

Memasuki babak kedua, Inter langsung menggebrak. Hanya dua menit setelah jeda, tepatnya menit ke-47, Andy Diouf menggandakan keunggulan Nerazzurri. Diouf melepaskan tendangan mendatar yang bersarang di pojok bawah gawang Torino setelah menerima sodoran matang Henrikh Mkhitaryan.

Perlawanan Sengit Torino

Torino yang tertinggal dua gol tidak menyerah begitu saja. Tim asuhan Marco Baroni memperkecil ketinggalan pada menit ke-57 melalui gol Sandro Kulenovic. Berawal dari skema serangan balik cepat, Kulenovic berhasil melepaskan diri dari kawalan Stefan de Vrij dan menaklukkan Josep Martinez yang dipercaya mengawal gawang Inter semalam.

Meskipun Torino terus menekan di sisa waktu pertandingan, pertahanan rapat Inter yang dipimpin Alessandro Bastoni berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai. Skor 2-1 memastikan langkah Inter ke babak empat besar.

Catatan Pertandingan

Kemenangan ini memperpanjang catatan positif Inter Milan di musim 2025/2026. Di kancah Serie A, Inter saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 55 poin dari 23 pertandingan, unggul delapan poin dari rival sekota AC Milan yang berada di posisi kedua.

Sebaliknya, bagi Torino, kekalahan ini menambah daftar panjang hasil negatif saat bertemu Inter. Sebelumnya, pada awal musim di bulan Agustus 2025, Il Toro juga sempat Inter bantai dengan skor mencolok 5-0.

Menanti Lawan di Semifinal

Dengan hasil ini, Inter Milan menunggu pemenang antara Napoli dan Como untuk dihadapi di babak semifinal. Jadwal semifinal Coppa Italia rencananya berlangsung pada Maret mendatang dengan format dua leg.

Fokus Inter kini kembali ke kompetisi liga. Mereka akan bertandang ke markas Sassuolo pada akhir pekan ini sebelum bersiap melakoni laga krusial di babak 16 besar Liga Champions 2026.