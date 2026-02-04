Utrecht (Lampost.co)—Kebersamaan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dengan klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht, resmi berakhir lebih awal. Kedua belah pihak sepakat memutus kontrak kerja sama pada Senin (2/2/2026).

Manajemen FC Utrecht melalui laman resmi klub mengonfirmasi kabar mengejutkan ini. Ivar Jenner yang sejatinya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026, kini berstatus bebas transfer dan mendapat izin mencari pelabuhan baru di sisa musim 2025/2026.

Manajer Teknik FC Utrecht, Jeffrey Kooistra, menjelaskan pengambilan keputusan ini demi kebaikan karier sang pemain. Menurutnya, Ivar membutuhkan menit bermain reguler yang sulit dia dapatkan di skuad utama Utrecht saat ini.

Minim Menit Bermain

Meskipun sempat promosi ke tim senior untuk musim 2025/2026, Ivar Jenner tercatat belum berhasil menembus skuad utama dalam kompetisi Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama Jong Utrecht di divisi kedua.

“Ivar adalah pemain yang tumbuh di akademi kami dan selalu menunjukkan profesionalisme luar biasa. Namun, di usianya sekarang, dia perlu bermain setiap minggu. Kami sepakat bahwa berpisah adalah jalan terbaik bagi masa depannya,” ujar Kooistra dalam rilis resmi klub.

Selama membela Jong Utrecht sejak 2022, Ivar telah mencatatkan 69 penampilan. Namun, ketatnya persaingan di lini tengah tim senior membuat pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu memilih mencari tantangan baru di luar Belanda.

Dewa United Jadi Kandidat Terkuat

Pasca-pengumuman pemutusan kontrak ini, rumor kepindahan Ivar Jenner ke kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Super League, langsung menguat. Nama Dewa United mencuat sebagai kandidat terkuat yang akan menampung sang jenderal lapangan tengah.

Informasi yang Lampost.co himpun, manajemen Dewa United kabarnya sudah menjalin komunikasi intensif dengan agen Ivar Jenner. Kehadiran Jan Olde Riekerink sebagai pelatih Dewa United menjadi daya tarik utama bagi Ivar untuk merumput di Tanah Air.

Selain Dewa United, Persija Jakarta sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan pemain naturalisasi tersebut. Namun, negosiasi dengan tim Macan Kemayoran menemui jalan buntu terkait kesepakatan nilai kontrak.

Dampak bagi Timnas Indonesia

Keputusan Ivar Jenner untuk meninggalkan Eropa tentu menjadi sorotan bagi pendukung Timnas Indonesia. Sebagai pilar penting di bawah asuhan Shin Tae-yong, harapannya Ivar tetap mampu menjaga performa puncaknya jika nantinya benar-benar bermain di liga domestik.

Ivar Jenner saat ini telah mengoleksi 21 caps bersama Timnas Indonesia senior dan menjadi bagian penting dari keberhasilan Skuad Garuda melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapannya kepastian klub baru Ivar segera terjawab sebelum jendela transfer periode kedua ditutup.