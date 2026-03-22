Turin (Lampost.co.id)–Juventus harus puas berbagi angka saat menjamu Sassuolo dalam lanjutan pekan ke-30 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Allianz Stadium pada Minggu (22/3/2026) dini hari, Si Nyonya Tua ditahan imbang dengan skor 1-1 oleh tim tamu yang tampil disiplin sepanjang laga.

Hasil ini membuat skuad asuhan Luciano Spalletti gagal menembus posisi empat besar klasemen sementara. Juventus kini tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 54 poin, masih tertinggal dari persaingan zona Liga Champions yang kian sengit di fase akhir musim ini.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah sebenarnya memulai laga dengan sangat agresif. Dominasi penguasaan bola yang mencapai 65 persen membuat lini pertahanan Sassuolo bekerja ekstrakeras. Hasilnya terlihat pada babak pertama, saat talenta muda Kenan Yildiz berhasil memecah kebuntuan melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti yang gagal kiper Sassuolo, Muric, halau.

Memasuki babak kedua, Juventus mendapatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan melalui titik putih. Namun, Manuel Locatelli yang maju sebagai algojo gagal menuntaskan tugas setelah tendangannya berhasil ditepis dengan gemilang oleh Muric. Kegagalan penalti ini menjadi titik balik momentum pertandingan.

Sassuolo yang mulai berani keluar menyerang akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat skema serangan balik cepat. Andrea Pinamonti mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang di dalam kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Tembok Kokoh Jay Idzes

Sorotan dalam laga ini tertuju pada performa bek Tim Nasional Indonesia, Jay Idzes, yang tampil penuh mengawal lini belakang Sassuolo. Idzes yang bertindak sebagai komandan pertahanan Neroverdi tampil sangat disiplin dengan melakukan sejumlah intersep krusial terhadap pergerakan striker Juventus.

Statistik mencatat Idzes berhasil memenangkan mayoritas duel udara dan memberikan ketenangan di lini belakang saat Juventus membombardir area penalti pada menit-menit akhir. Penampilan solid ini sekaligus membuktikan kualitasnya sebagai salah satu bek tangguh di kompetisi kasta tertinggi Italia musim ini.

Dengan hasil imbang ini, Sassuolo tetap stabil di papan tengah klasemen, tepatnya di posisi ke-10 dengan raihan 39 poin. Sementara bagi Juventus, mereka harus segera mengevaluasi penyelesaian akhir jika ingin menjaga peluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

Susunan Pemain

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Toljan, Jay Idzes, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Lipani, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente.