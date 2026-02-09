Reggio Emilia (Lampost.co)–Inter Milan tampil luar biasa dominan saat bertamu ke markas Sassuolo dalam lanjutan pekan ke-24 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion MAPEI pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB, La Beneamata sukses mencukur tuan rumah dengan skor telak 5-0.

Kemenangan ini membuat anak asuh Cristian Chivu makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan perolehan 58 poin, unggul delapan angka dari pesaing terdekatnya, AC Milan. Di sisi lain, Sassuolo yang memainkan bek sekaligus kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, tertahan di peringkat ke-11 klasemen.

Dominasi Sejak Menit Awal

Inter Milan tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-11, Yann Aurel Bisseck berhasil menggetarkan jala gawang Sassuolo lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan sepak pojok akurat Federico Dimarco. Gol ini menjadi awal dari mimpi buruk bagi lini pertahanan Neroverdi di bawah kawalan ketat Jay Idzes.

Memasuki menit ke-28, Marcus Thuram menggandakan skor menjadi 2-0. Kembali, Federico Dimarco menjadi kreator saat umpan silang mendatar dapat penyerang asal Prancis tersebut selesaikan dengan dingin.

Sassuolo sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol pada menit ke-43 melalui Kristian Thorstvedt. Namun wasit menganulir gol tersebut karena Armand Lauriente sudah terjebak posisi offside lebih dahulu.

Hattrick Assist dan Kartu Merah

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Inter tidak menurun. Pada menit ke-50, kapten Lautaro Martinez mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan voli setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Arjanet Muric. Skor berubah menjadi 3-0.

Hanya berselang tiga menit, Manuel Akanji makin memperlebar jarak menjadi 4-0 melalui sundulan keras. Gol ini sekaligus melengkapi torehan hattrick assist Federico yang tampil sangat impresif di sisi kiri Inter.

Kondisi Sassuolo makin sulit setelah gelandang senior Nemanja Matic menerima kartu merah pada menit ke-55. Wasit mengusir Matic keluar lapangan setelah melayangkan protes keras yang berlebihan. Bermain dengan 10 orang, Sassuolo praktis hanya mampu bertahan dari gempuran tim tamu.

Luis Henrique menutup pesta gol Inter pada menit ke-89 melalui sepakan kaki kiri terukur dari dalam kotak penalti. Skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Langkah Mantap Menuju Scudetto

Seusai laga, pelatih Inter Milan Cristian Chivu memuji kedewasaan bermain timnya. Ia menilai kemenangan ini sangat krusial di tengah padatnya jadwal kompetisi musim 2025/2026. “Kami bermain dengan efisiensi tinggi. Federico memberikan kualitas yang luar biasa hari ini dan seluruh tim menunjukkan mentalitas juara,” ujar Chivu.

Sementara itu, Jay Idzes yang bermain penuh 90 menit tampak kecewa dengan hasil akhir namun mengakui keunggulan kualitas sang lawan. Sassuolo kini harus segera bangkit untuk menghadapi Udinese pada laga berikutnya guna memperbaiki posisi di papan tengah klasemen Liga Italia.

Susunan Pemain:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Toljan, Jay Idzes, Erlic, Doig; Matic, Thorstvedt, Boloca; Lauriente, Mulattieri, Volpato.

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.