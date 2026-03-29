Glasgow (Lampost.co)–Tim Nasional Jepang sukses mencatatkan kemenangan tipis namun prestisius dalam laga uji coba internasional persiapan Piala Dunia 2026. Bertandang ke markas keramat Skotlandia, Stadion Hampden Park, Minggu (29/3/2026) dini hari WIB, skuad Samurai Biru berhasil menundukkan tuan rumah dengan skor 1-0 berkat gol tunggal pemain pengganti, Junya Ito.

Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pemanasan, tetapi juga panggung pembuktian kedalaman skuad asuhan Hajime Moriyasu di hadapan publik Britania Raya.

Dominasi Awal Skotlandia dan Ketangguhan Zion Suzuki

Laga mulai dengan intensitas yang sangat tinggi. Skotlandia, yang tampil di bawah ribuan suporter fanatiknya, langsung menekan sejak menit awal.

Peluang emas pertama lahir pada menit ke-8 melalui kaki Scott McTominay. Gelandang Napoli tersebut melepaskan tembakan jarak dekat setelah menerima umpan matang John McGinn. Namun, kiper Jepang Zion Suzuki menunjukkan kelasnya dengan tepisan luar biasa yang membuat bola hanya membentur tiang gawang.

Jepang baru mulai keluar dari tekanan setelah laga berjalan setengah jam. Kerja sama Daizen Maeda dan Kodai Sano sempat merepotkan barisan belakang The Tartan Army. Keberuntungan hampir memihak Jepang pada menit ke-38 saat tendangan keras Ao Tanaka meluncur deras. Namun bola masih membentur mistar gawang yang dikawal Angus Gunn.

Perubahan Taktik: Masuknya Kaoru Mitoma

Memasuki babak kedua, pelatih Hajime Moriyasu melakukan langkah jenius dengan memasukkan bintang Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma. Kehadiran Mitoma seketika mengubah arah permainan. Kecepatan dan kemampuan dribelnya di sisi sayap berkali-kali membuat lini pertahanan Skotlandia kocar-kacir.

Pada menit ke-53, Mitoma hampir mencetak asis andai penyelesaian akhir Keisuke Goto lebih akurat. Skotlandia sempat mencoba membalas melalui penetrasi sang kapten, Andy Robertson, tetapi Zion Suzuki kembali tampil sigap di bawah mistar gawang untuk menjaga skor tetap kacamata.

Drama Menit Akhir: Gol Junya Ito

Kebuntuan yang tampak akan bertahan hingga laga usai akhirnya pecah enam menit sebelum peluit panjang berbunyi. Berawal dari pergerakan cerdik Mitoma yang melepaskan umpan terobosan kepada Junnosuke Suzuki, bola kemudian diteruskan dengan umpan silang rendah yang sangat presisi. Junya Ito yang berdiri bebas di depan gawang dengan tenang menyontek bola masuk, memastikan kemenangan bagi Jepang.

Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan impresif pelatih Skotlandia, Steve Clarke, yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam tiga laga beruntun di Hampden Park. Bagi Skotlandia, ini juga menjadi yang pertama kali mereka gagal mencetak gol dalam enam pertandingan terakhir.

Komentar Pasca-pertandingan

Usai laga, pencetak gol kemenangan Junya Ito memuji peran rekan-rekannya, terutama dampak yang diberikan Mitoma.

“Kami tahu laga ini akan sulit secara fisik, tetapi kami tetap sabar. Kaoru (Mitoma) memberikan dimensi baru saat ia masuk, dan saya hanya perlu berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan umpan silang tersebut. Kemenangan ini sangat penting bagi kepercayaan diri kami menuju Piala Dunia,” ujar Ito.

Sementara itu, pelatih Skotlandia Steve Clarke merasa kecewa namun tetap memberikan apresiasi pada lawan.

“Sangat menyakitkan kalah setelah kami memulai laga dengan sangat baik. Kami punya peluang emas melalui McTominay, tetapi kiper mereka tampil luar biasa. Jepang menunjukkan betapa efisiennya mereka di level internasional,” ujar Clarke.

Setelah laga ini, Skotlandia akan menghadapi Pantai Gading pada 31 Maret. Sedangkan Jepang akan melanjutkan tur mereka ke Wembley untuk menantang Timnas Inggris.