Sleman (Lampost.co)—PSM Makassar berhasil membawa pulang poin penuh dalam lawatannya ke markas PSBS Biak pada lanjutan pekan ke-20 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/2/2026), tim berjuluk Juku Eja itu menang tipis 2-1 atas Badai Pasifik.

Kemenangan ini menjadi momentum krusial bagi skuad asuhan Tomas Trucha untuk mengakhiri paceklik kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Sebaliknya, kekalahan ini membuat PSBS Biak makin terimpit di papan bawah klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak sebenarnya tampil dominan sejak menit awal. Tim berjuluk Badai Pasifik ini mencatatkan penguasaan bola hingga 62 persen. Namun, efektivitas serangan justru menjadi milik PSM Makassar. Melalui skema serangan balik cepat, Juku Eja berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-43.

Baca juga: Gol Penalti Diego Mauricio Menangkan Kabau Sirah atas Persita

Rizky Eka Pratama mencatatkan namanya di papan skor setelah melakukan aksi individu melewati tiga pemain bertahan lawan. Dia kemudian melepaskan tembakan melengkung ke sudut kiri gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSM Makassar langsung menggebrak. Pada menit ke-54, Gledson Paixao sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil umpan tarik Victor Luiz, Gledson dengan tenang menyarangkan bola ke jala lawan.

PSBS Biak baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-80 melalui tendangan bebas akurat Ruyery Blanco. Gol tersebut sempat membangkitkan semangat anak asuh Kahudi Wahyu untuk mencari gol penyeimbang. Namun, upaya mereka makin berat setelah Heri Susanto mendapat kartu merah dari wasit pada masa injury time akibat pelanggaran keras.

Komentar Pelatih

Meski meraih kemenangan, pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha, mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya, terutama dalam penguasaan bola.

“Kami tidak memulai pertandingan dengan baik secara statistik, tapi kami efektif di depan gawang. Kemenangan ini sangat penting secara mental untuk menjauh dari zona merah,” ujar Trucha usai pertandingan.

Posisi Klasemen

Dengan hasil ini, PSM Makassar kini naik ke peringkat 13 klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 20 pertandingan. Sementara itu, PSBS Biak masih tertahan di posisi 15 dengan 17 poin, hanya terpaut dua angka dari zona degradasi.

Susunan pemain:

PSBS Biak (4-3-3): Kadu Monteiro; Pablo Andrade, Arif Budiyono, Sandro Embalo, Hadi Ardiansyah; Yano Putra, Eduardo Barbosa, Luquinhas; Heri Susanto, Hassan Nader, Ruyery Blanco.

Pelatih: Kahudi Wahyu

PSM Makassar (4-2-3-1): Reza Arya; Syahrul Lasinari, Yuran Fernandes, Neto Soares, Victor Luiz; Resky Fandi, Gledson Paixao; Fahrul Aditia, Rizky Eka, Jacques Medina; Alex Tanque.

Pelatih: Tomas Trucha