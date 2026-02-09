Turin (Lampost.co)—Juventus nyaris menelan malu di kandang sendiri saat menjamu Lazio dalam laga lanjutan pekan ke-24 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Allianz Stadium, Senin (9/2/2026) dini hari WIB, Si Nyonya Besar harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2.

Gol sundulan Pierre Kalulu pada menit-menit akhir pertandingan menjadi penyelamat bagi skuad asuhan Luciano Spalletti. Hasil ini membuat Juventus tetap bertahan di posisi empat besar, meski jarak dengan pemuncak klasemen Inter Milan kian melebar.

Lazio asuhan Maurizio Sarri sebenarnya tampil sangat efektif pada babak pertama. Tim tamu unggul dua gol lebih dahulu melalui aksi veteran Pedro dan winger muda Gustav Isaksen. Menariknya, salah satu gol Lazio tercipta berkat umpan matang Daniel Maldini, yang mencatatkan assist pertamanya di Serie A musim ini.

Jalannya Pertandingan

Juventus yang baru saja tersingkir dari ajang Coppa Italia pekan lalu tampak kesulitan mengembangkan permainan di awal laga. Kelemahan di lini belakang ini bisa Lazio manfaatkan dengan baik. Pedro membuka keunggulan tim tamu lewat penyelesaian tenang yang membungkam pendukung tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Juventus mencoba menekan melalui Kenan Yildiz dan Jonathan David. Namun, justru Lazio yang mampu menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat yang Gustav Isaksen selesaikan.

Memasuki babak kedua, Spalletti melakukan sejumlah perubahan taktik, termasuk memasukkan Edon Zhegrova untuk menambah daya gedor. Harapan bangkit muncul ketika Weston McKennie mencetak gol balasan lewat skema tendangan sudut.

Drama terjadi di penghujung laga. Saat Lazio tampak akan pulang dengan tiga poin, bek Pierre Kalulu maju membantu serangan. Dia berhasil menyambut umpan silang dengan sundulan keras yang tidak mampu kiper Ivan Provedel halau. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Situasi Klasemen

Tambahan satu poin ini menempatkan Juventus di peringkat keempat klasemen sementara Serie A dengan koleksi 46 poin dari 24 pertandingan. Mereka kini terpaut 9 poin dari Inter Milan yang makin kokoh di puncak (capolista) setelah membantai Sassuolo 5-0.

Sementara itu, Lazio masih tertahan di papan tengah, tepatnya di posisi kedelapan dengan raihan 33 poin. Meski gagal menang, performa impresif Daniel Maldini dkk menjadi sinyal positif bagi kebangkitan klub asal ibu kota tersebut di sisa musim.

Susunan Pemain:

Juventus (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners; Juan Cabal, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Andrea Cambiaso; Weston McKennie, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Lazio (4-3-3): Ivan Provedel; Adam Marusic, Mario Gila, Oliver Provstgaard, Nuno Tavares; Toma Basic, Danilo Cataldi, Kenneth Taylor; Gustav Isaksen, Daniel Maldini, Pedro.