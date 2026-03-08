Turin (Lampost.co)–Juventus akhirnya berhasil memutus tren negatif setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Pisa dalam lanjutan giornata ke-28 Serie A musim 2025/2026. Pertandingan di Allianz Stadium, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB ini juga menjadi momen spesial bagi sang pelatih, Luciano Spalletti, yang merayakan ulang tahun ke-67.

Meski mendominasi sejak menit awal, Si Nyonya Tua sempat frustrasi dengan pertahanan rapat Pisa sepanjang babak pertama. Tim tamu yang sedang berjuang di zona degradasi nyaris mencuri keunggulan melalui tandukan Stefano Moreo, namun Mattia Perin yang mengawal gawang Juventus tampil gemilang dengan penyelamatan krusial.

Kebangkitan di Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, Spalletti melakukan penyesuaian taktik yang terbukti ampuh. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-54 melalui aksi Andrea Cambiaso. Bek sayap Timnas Italia tersebut sukses menyambut umpan silang akurat Kenan Yildiz untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Gol tersebut meruntuhkan mentalitas bertahan Pisa. Pada menit ke-65, Khephren Thuram menggandakan keunggulan Juventus. Memanfaatkan bola pantul hasil tembakan Manuel Locatelli yang membentur tiang, Thuram dengan tenang menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.

Bintang muda Turki, Kenan Yildiz, menambah penderitaan tim tamu sepuluh menit kemudian. Lewat aksi individu menawan dari sisi kiri, Yildiz melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang yang tak mampu kiper Pisa jangkau. Menjelang laga berakhir, pemain pengganti Jeremie Boga menutup pesta gol Juventus pada masa injury time (90+3′) lewat serangan balik cepat.

Kado Ulang Tahun Spalletti

Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Luciano Spalletti. Tepat pada 7 Maret kemarin, eks pelatih timnas Italia itu genap berusia 67 tahun. Para pemain Juventus pun mempersembahkan kemenangan besar ini sebagai kado bagi sang allenatore yang baru saja melewati masa sulit setelah Juventus tersingkir dari kompetisi Eropa dan Coppa Italia.

“Saya sangat bangga dengan respons para pemain di babak kedua. Kami membutuhkan kemenangan ini untuk mengembalikan kepercayaan diri tim,” ujar Spalletti dalam konferensi pers usai laga.

Persaingan Zona Liga Champions

Dengan tambahan tiga poin ini, Juventus tetap tertahan di posisi keenam klasemen sementara Serie A dengan koleksi 50 poin. Namun, mereka kini hanya terpaut satu angka dari AS Roma dan Como 1907 yang berada di peringkat empat dan lima dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan.

Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Pisa di dasar klasemen. Dengan hanya mengoleksi 15 poin dari 28 laga, misi mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia makin berat.

Susunan Pemain:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Francisco Conceicao, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Pelatih: Luciano Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas; Angori, Coppola, Rus; Loyola, Marin, Toure, Piccinini, Beruatto; Moreo, Durosinmi.

Pelatih: Alberto Aquilani