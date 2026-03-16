Udine (Lampost.co)–Juventus berhasil memetik kemenangan krusial dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan. Bertandang ke markas Udinese dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A 2025/2026 pada Sabtu (14/3/2026) malam, Si Nyonya Tua menang tipis dengan skor 1-0.

Gol tunggal kemenangan Juventus dicetak oleh pemain anyar mereka, Jeremie Boga, pada babak pertama. Tambahan tiga poin ini sangat berarti bagi skuad asuhan Luciano Spalletti yang kini resmi merangsek masuk ke posisi empat besar klasemen sementara dengan koleksi 53 poin, menggeser Como dan AS Roma.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publik Bluenergy Stadium, Juventus langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Luciano Spalletti menurunkan formasi agresif dengan mengandalkan kreativitas Kenan Yildiz dan kecepatan Jeremie Boga di sisi sayap.

Gol yang pendukung Bianconeri nanti-nanti akhirnya tercipta pada menit ke-38. Melalui skema serangan balik cepat, Kenan Yildiz melepaskan umpan terobosan akurat yang Jeremie Boga selesaikan dengan dingin. Tendangan kaki kanan mantan pemain Nice itu gagal kiper Udinese, Maduka Okoye, bendung. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Udinese mencoba bangkit. Tim asuhan Kosta Runjaic tersebut memasukkan Nicolo Zaniolo untuk menambah daya gedor.

Namun, barisan pertahanan Juventus di bawah komando Bremer tampil sangat disiplin. Udinese sempat mendapatkan peluang emas melalui Keinan Davis di penghujung laga, tetapi sepakannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Mattia Perin.

Respons Luciano Spalletti

Usai laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti memuji ketahanan mental anak asuhnya. “Ini adalah kemenangan yang sulit namun sangat penting. Udinese selalu menjadi lawan yang merepotkan di kandang mereka. Jeremie (Boga) membuktikan bahwa dia adalah investasi yang tepat di bursa transfer musim dingin lalu,” ujar Spalletti dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Juventus sebelum memasuki jeda internasional pekan depan. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Udinese masih tertahan di papan tengah, tepatnya di posisi ke-11 dengan raihan 36 poin.

Susunan Pemain:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Miacic; Ehizbue, Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pitrowski; Zaniolo, Davis.

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Francisco Conceicao, Kenan Yildiz, Jeremie Boga.