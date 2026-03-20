London (Lampost.co)–Tottenham Hotspur harus mengubur impian mereka di panggung Eropa musim ini. Meski berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 atas Atletico Madrid pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, The Lilywhites tetap tersingkir karena kalah agregat 5-7.

Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, tuan rumah sebenarnya tampil penuh determinasi sejak menit awal. Di bawah arahan manajer anyar Igor Tudor, Spurs berusaha mengejar defisit tiga gol setelah pada leg pertama di Madrid mereka dihajar dengan skor telak 2-5.

Jalannya Pertandingan

Harapan publik London Utara sempat membuncah ketika Randal Kolo Muani berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30. Memanfaatkan umpan silang akurat Mathys Tel, Kolo Muani menyundul bola dengan tajam yang gagal kiper Atletico, Juan Musso, antisipasi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum, membuat Tottenham hanya butuh dua gol tambahan untuk menyamakan agregat.

Drama Babak Kedua

Namun, babak kedua baru berjalan dua menit, petaka datang bagi tuan rumah. Julian Alvarez menunjukkan kelasnya sebagai predator kotak penalti. Melalui serangan balik cepat yang Ademola Lookman inisiasi, Alvarez melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang Guglielmo Vicario. Skor berubah menjadi 1-1, sekaligus memperlebar agregat menjadi 6-3 untuk keunggulan Atletico.

Tottenham tidak menyerah. Pada menit ke-52, bintang muda Xavi Simons kembali menghidupkan asa lewat gol indah dari luar kotak penalti. Tembakan kerasnya menghunjam deras ke pojok bawah gawang Musso, mengubah skor menjadi 2-1.

Asa Spurs kembali meredup pada menit ke-75. Bek Atletico, David Hancko, berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok kiriman Julian Alvarez. Gol ini praktis membunuh momentum kebangkitan Tottenham.

Pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+2, Tottenham mendapatkan hadiah penalti setelah Xavi Simons mendapat pelanggaran keras dari Jose Maria Gimenez. Simons yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas dengan sempurna. Skor 3-2 untuk kemenangan Tottenham menjadi hasil akhir pertandingan, namun tidak cukup untuk membawa mereka ke perempat final.

Komentar Pelatih dan Kondisi Tim

Manajer Tottenham, Igor Tudor, mengaku bangga dengan semangat juang anak asuhnya meski kecewa dengan hasil akhirnya. “Kami menunjukkan karakter hari ini. Menang melawan tim sekelas Atletico tidak pernah mudah, tapi kami harus membayar mahal kesalahan di leg pertama. Sekarang fokus kami adalah bertahan di Premier League,” ujar Tudor selepas laga.

Bagi Atletico Madrid, hasil ini memastikan langkah mereka ke babak perempat final. Tim asuhan Diego Simeone ini kemungkinan besar akan menghadapi wakil Spanyol lainnya, Barcelona.

Susunan Pemain

Tottenham Hotspur: Vicario (GK); Pedro Porro, Danso, Dragusin, Spence; Archie Gray, Pape Matar Sarr, Gallagher; Mathys Tel, Xavi Simons, Randal Kolo Muani.

Pelatih: Igor Tudor.

Atletico Madrid: Juan Musso (GK); Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

Pelatih: Diego Simeone.