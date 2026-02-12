Ratchaburi (Lampost.co)–Langkah Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026 menemui jalan terjal. Bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Dragon Solar Park, Thailand, Rabu (11/2/2026) malam, tim berjuluk Maung Bandung itu harus menyerah dengan skor telak 0-3.

Kekalahan ini memicu kekecewaan mendalam bagi sang pelatih, Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia itu mengakui penampilan anak asuhnya jauh dari harapan, terutama di menit-menit awal pertandingan yang menjadi petaka bagi lini pertahanan Persib.

Start Buruk dan Hilang Kendali Lini Tengah

Persib sudah tertinggal saat laga baru berjalan lima menit melalui aksi Pedro Tanausu Dominguez Placeres atau Pedro Tana. Gol cepat tersebut merusak skema permainan yang telah tersusun sejak awal. Memasuki babak kedua, gawang Teja Paku Alam kembali bobol oleh Gabriel Mutombo pada menit ke-53, sebelum Pedro Tana mencetak brace pada menit ke-84.

Bojan Hodak menyoroti hilangnya kontrol di lini tengah sebagai penyebab utama kegagalan timnya mengimbangi permainan tuan rumah. Absennya sejumlah pilar inti seperti Marc Klok, Julio Cesar, dan Beckham Putra memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan tim.

“Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam sepuluh menit pertama. Di babak kedua, kami kehilangan kendali di lini tengah. Tim kerap gagal memenangkan bola kedua dan kurang waspada terhadap serangan balik lawan,” ujar Bojan Hodak dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Kamis (12/2/2026).

Selain faktor teknis, Bojan juga mengeluhkan cuaca panas di Thailand yang cukup menguras energi Thom Haye dan kawan-kawan. Meskipun telah memasukkan tenaga baru seperti pemain anyar Layvin Kurzawa dan Sergio Castel di babak kedua, Persib tetap kesulitan membongkar pertahanan disiplin Ratchaburi.

Misi Mustahil di Stadion GBLA

Meski tertinggal agregat tiga gol, Bojan Hodak menolak lempar handuk. Ia menegaskan peluang Persib untuk melaju ke perempat final masih terbuka, asalkan mampu tampil sempurna pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Sesuai dengan jadwal, leg kedua babak 16 besar ACL 2 akan berlangsung pada Rabu (18/2/2026), pukul 19.15 WIB. Persib wajib menang dengan selisih minimal empat gol (skor 4-0) untuk lolos otomatis atau menang 3-0 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu.

“Sekarang kami perlu fokus total selama tujuh hari ke depan untuk persiapan di Bandung. Saya berharap stadion akan penuh oleh bobotoh karena bermain di GBLA tidak pernah mudah bagi tim lawan. Kami harus tampil jauh lebih baik dari hari ini,” ujar Bojan.

Dia mengharapkan dukungan suporter di kandang menjadi pemain ke-12 yang mampu membakar semangat Maung Bandung untuk membalikkan keadaan. Bojan optimistis dengan kembalinya beberapa pemain dari pemulihan cedera, performa Persib akan lebih kompetitif di hadapan pendukung sendiri.

Persib kini memiliki waktu satu pekan untuk membenahi koordinasi lini tengah dan ketajaman lini serang sebelum menjamu wakil Thailand tersebut di Bandung.

Data Pertandingan Leg 1