Munich (Lampost.co)–Bayern Muenchen sukses melangkah ke babak semifinal DFB Pokal (Piala Jerman) musim 2025/2026 setelah membungkam tamunya, RB Leipzig, 2-0. Pertandingan perempat final di Allianz Arena, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, menjadi panggung bagi Harry Kane dan Luis Diaz.

Kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasi skuad asuhan Vincent Kompany atas Die Roten Bullen di sepanjang musim ini. Sebelumnya, di kompetisi Bundesliga pada Januari lalu, Bayern juga berhasil melumat Leipzig dengan skor telak 5-1.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Bayern langsung mengambil inisiatif serangan. Dengan motor serangan Jamal Musiala dan Michael Olise di lini tengah, Die Roten terus mengurung pertahanan Leipzig di bawah komando Willi Orban. Namun, ketatnya barisan belakang tim tamu dengan pimpinan kiper Maarten Vandervoordt membuat babak pertama berakhir tanpa gol.

RB Leipzig sebenarnya sempat membuat publik tuan rumah terdiam di awal babak kedua. Christoph Baumgartner berhasil menyarangkan bola ke gawang Manuel Neuer melalui skema serangan balik cepat. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tinjauan video assistant referee (VAR) menyatakan posisi Baumgartner telah terjebak offside.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Bayern mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran di area terlarang.

Harry Kane yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Sepakan kerasnya ke pojok gawang membawa Bayern unggul 1-0.

Hanya berselang tiga menit, Allianz Arena kembali bergemuruh. Berawal dari pergerakan lincah Michael Olise di sisi sayap, ia melepaskan umpan matang yang langsung Luis Diaz sambar. Pemain internasional Kolombia tersebut mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-0 pada menit ke-67.

Di sisa waktu pertandingan, manajer Leipzig, Ole Werner, mencoba menambah daya dobrak dengan memasukkan pemain baru. Namun, disiplinnya lini pertahanan Bayern yang dikawal Kim Min-jae dan Dayot Upamecano membuat skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Target Gelar Kompany

Kemenangan ini menjaga asa Bayern Muenchen untuk mengakhiri puasa gelar DFB Pokal yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Vincent Kompany dalam sesi konferensi pers usai laga menyatakan kepuasannya atas performa solid anak asuhnya.

“Kami bermain dengan penuh ketenangan dan stabilitas. Kami menunggu momen yang tepat, dan ketika itu datang, kami memanfaatkannya dengan klinis. Luis Diaz kembali menunjukkan ia adalah mesin gol baru bagi tim ini,” ujar Kompany.

Dengan hasil ini, Bayern menyusul Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, dan SC Freiburg yang sudah lebih dahulu memastikan tempat di babak empat besar. Pengundian babak semifinal akan berlangsung akhir pekan ini.

Susunan Pemain

Bayern Muenchen: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Leon Goretzka, Jamal Musiala; Michael Olise, Luis Diaz, Leroy Sane; Harry Kane.

RB Leipzig: Maarten Vandervoordt; Benjamin Henrichs, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Xaver Schlager, Amadou Haidara; Dani Olmo, Christoph Baumgartner, Xavi Simons; Lois Openda.