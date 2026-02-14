Riyadh (Lampost.co)–Al-Hilal makin memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara Liga Pro Saudi 2025/2026 setelah memetik kemenangan krusial atas Al-Ettifaq. Bertanding di Kingdom Arena, Jumat (13/2/2026) malam, tim berjuluk The Blue Waves itu menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing tercipta lewat Mohamed Kanno pada menit ke-13 dan sang kapten Salem Al-Dawsari pada menit ke-31. Hasil ini membuat Al-Hilal kini memimpin dengan selisih tiga poin dari rival terdekat mereka, Al-Nassr, yang baru akan bertanding pada Sabtu (14/2/2026) malam.

Dominasi Blue Waves Sejak Menit Awal

Pelatih Al-Hilal, Simone Inzaghi, menurunkan formasi menyerang dengan mengandalkan rekrutan anyar mereka, Karim Benzema, yang melakoni debut kandangnya. Sejak peluit pertama berbunyi, Al-Hilal langsung mengurung pertahanan Al-Ettifaq yang menerapkan skema lima bek.

Kebuntuan pecah pada menit ke-13. Berawal dari sepak pojok Malcom, Mohamed Kanno berhasil memenangi duel udara. Sundulan terukur Kanno ke sudut gawang tidak mampu kiper Al-Ettifaq, Marek Rodak, jangkau. Gol ini terasa emosional bagi Kanno mengingat ia mencetaknya ke gawang mantan klubnya.

Meski unggul satu gol, Al-Hilal tidak menurunkan intensitas serangan. Pada menit ke-31, giliran Salem Al-Dawsari yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kurang sempurna Rodak saat menghalau umpan silang Malcom, Al-Dawsari dengan tenang menceploskan bola ke gawang yang kosong.

Debut Kandang Karim Benzema

Penampilan Karim Benzema di hadapan publik Riyadh menjadi sorotan utama dalam laga ini. Meski tidak mencetak gol, pergerakan Benzema membuka ruang bagi lini kedua Al-Hilal. Penyerang asal Prancis itu hampir saja menambah keunggulan pada menit ke-80, namun sepakan kerasnya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang.

Di sisi lain, Al-Ettifaq mencoba bangkit di babak kedua melalui serangan balik cepat lewat Georginio Wijnaldum dan Alvaro Medran. Namun, rapatnya barisan pertahanan tuan rumah di bawah komando Kalidou Koulibaly membuat upaya tim tamu selalu kandas sebelum memasuki kotak penalti.

Dampak Klasemen dan Persaingan Juara

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Al-Hilal dalam perburuan gelar juara musim ini. Dengan total 53 poin dari 22 pertandingan, mereka memberikan tekanan psikologis besar kepada Al-Nassr yang tengah bermasalah dengan isu internal terkait absennya sang megabintang Cristiano Ronaldo.

Bagi Al-Ettifaq, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara. Mereka harus segera berbenah jika ingin mengejar zona kualifikasi kompetisi Asia musim depan.

Susunan Pemain

Al-Hilal (4-2-3-1): Yassine Bounou; Hamad Al Yami, Kalidou Koulibaly, Hassan Al Tambakti, Nasser Al Dawsari; Ruben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari; Karim Benzema.

Al-Ettifaq (5-4-1): Marek Rodak; Abdullah Khateeb, Jack Hendry, Abdulbasit Hindi, Matija Gluscevic, Francisco Calvo; Georginio Wijnaldum, Mukhtar Sheik, Alvaro Medran, Joao Costa; Khalid Al Ghannam.