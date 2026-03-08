Riyadh (Lampost.co)–Al-Hilal tampil perkasa saat menjamu tim juru kunci Al-Najma dalam lanjutan pekan ke-25 Saudi Pro League musim 2025/2026. Bertanding di Kingdom Arena pada Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Jorge Jesus menang dengan skor meyakinkan 4-0.

Kemenangan telak ini diwarnai dengan aksi gemilang bomber kawakan Karim Benzema yang sukses mencetak dua gol (brace). Hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Al-Hilal di jajaran tiga besar klasemen sementara, terus menempel ketat Al-Nassr dan Al-Ahli di puncak persaingan gelar juara musim ini.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, The Blue Waves langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi penguasaan bola yang mencapai 68 persen membuat barisan pertahanan Al-Najma harus bekerja ekstrakeras. Namun, kebuntuan baru benar-benar pecah setelah insiden krusial pada menit ke-39.

Bek Al-Najma, Nasser Al-Haleel, mendapat kartu merah langsung dari wasit setelah melanggar keras Salem Al-Dawsari. Pengambilan keputusan tersebut setelah wasit meninjau ulang tayangan video assistant referee (VAR). Keunggulan jumlah pemain langsung tuan rumah manfaatkan dengan baik.

Hanya berselang empat menit setelah kartu merah tersebut, atau pada menit ke-43, Karim Benzema membuka kran gol Al-Hilal. Memanfaatkan umpan silang akurat Salem Al-Dawsari, Benzema melepaskan sundulan tajam yang tidak mampu kiper Victor Braga halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Al-Hilal tidak mengendurkan tekanan. Meski sempat beberapa kali membuang peluang emas, gelombang serangan Al-Hilal akhirnya membuahkan hasil di sepuluh menit terakhir pertandingan.

Pada menit ke-81, Karim Benzema mencetak gol keduanya setelah menyambar bola rebound hasil sepakan Sergej Milinkovic-Savic. Belum sempat Al-Najma bernapas, Malcom menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-84 melalui skema serangan balik cepat. Pesta gol tuan rumah ditutup Sergej Milinkovic-Savic pada menit ke-86 lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti.

Dampak Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Al-Hilal kini mengoleksi 61 poin dari 25 pertandingan dan duduk di peringkat ketiga klasemen. Mereka hanya terpaut selisih tipis dari Al-Nassr yang berada di posisi kedua. Sementara itu, kekalahan ini makin membenamkan Al-Najma di dasar klasemen (peringkat 18) dengan risiko degradasi yang makin nyata.

Susunan Pemain:

Al-Hilal: Bono; Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez; Sergej Milinkovic-Savic, Kanno; Malcom, Karim Benzema, Salem Al-Dawsari.

Al-Najma: Victor Braga; Al-Haleel, Al Fatil, Samir Caetano, Al Hawsawi; Boutobba, Nabil Dunga, Tijanic, Lazaro; Felippe Cardoso.