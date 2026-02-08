Manchester (Lampost.co)—Manchester United (MU) terus menunjukkan tren positif di bawah asuhan pelatih interim Michael Carrick. Dalam laga pekan ke-25 Premier League musim 2025/2026 yang berlangsung di Old Trafford, Sabtu (7/2/2026) malam, Setan Merah sukses membungkam Tottenham Hotspur dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini menjadi raihan poin penuh keempat secara beruntun bagi United di liga. Hasil tersebut sekaligus memperkokoh posisi mereka di peringkat keempat klasemen sementara, menjaga jarak aman dari kejaran Chelsea dan Liverpool dalam perburuan zona Liga Champions musim depan.

Petaka Kartu Merah Cristian Romero

Jalannya pertandingan berubah drastis pada menit ke-28. Bek andalan sekaligus kapten Spurs, Cristian Romero, harus mandi lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung dari wasit. Romero dianggap melakukan pelanggaran sangat keras terhadap gelandang senior United, Casemiro.

Kehilangan satu pilar di lini pertahanan membuat skema permainan yang Thomas Frank susun berantakan. Tottenham yang awalnya mampu mengimbangi penguasaan bola tuan rumah, terpaksa bermain lebih defensif untuk menambal lubang yang Romero tinggalkan.

Bryan Mbeumo Jadi Pahlawan

Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Manchester United tampil lebih agresif menekan jantung pertahanan The Lilywhites. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-37 melalui aksi Bryan Mbeumo. Berawal dari skema sepak pojok yang matang, Mbeumo yang lepas dari pengawalan berhasil menyambar bola liar untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, dominasi United makin tidak terbendung. Carrick melakukan beberapa penyesuaian taktik yang membuat aliran bola Setan Merah lebih cair. Meski wasit sempat beberapa kali menganulir gol karena posisi offside, United akhirnya mengunci kemenangan lewat gol tambahan pada menit ke-81 yang memastikan skor berakhir 2-0.

Situasi Klasemen Terkini

Hasil ini membuat Manchester United kini mengoleksi 44 poin dari 25 pertandingan dan duduk nyaman di posisi empat besar. Sebaliknya, Tottenham Hotspur kian terpuruk di peringkat ke-14 dengan koleksi 29 poin. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Spurs yang belum mampu meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di kompetisi domestik.

Michael Carrick memuji mentalitas anak asuhnya yang tetap tenang meski menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. “Kami berada dalam kondisi yang baik dan para pemain bekerja sangat keras. Kami harus tetap membumi dan jangan terbawa suasana karena tantangan di depan masih sangat besar,” ujar Carrick dalam sesi konferensi pers usai laga.