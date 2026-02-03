Riyadh (Lampost.co)—Dunia sepak bola Arab Saudi diguncang kabar mengejutkan pada Selasa (3/2/2026). Pemegang gelar Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, secara resmi menjadi pemain baru pemuncak klasemen Liga Pro Saudi, Al Hilal. Perpindahan ini menjadi salah satu manuver paling dramatis di pertengahan musim 2025/2026.

Penyerang asal Prancis berusia 38 tahun tersebut bergabung dengan klub berjuluk Al-Zaeem dengan status bebas transfer setelah secara mengejutkan memutus kontraknya dengan Al Ittihad. Al Hilal mengonfirmasi Benzema telah menandatangani kontrak berdurasi satu setengah tahun yang akan mengikatnya di Riyadh hingga musim panas 2027.

Pecahnya Hubungan dengan Al Ittihad

Langkah Benzema menyeberang ke rival bebuyutan ini menyusul ketegangan yang memuncak di internal Al Ittihad. Laporan media lokal menyebutkan mantan kapten Real Madrid itu menolak tawaran perpanjangan kontrak di Jeddah yang dianggap tidak menghargai kontribusinya. Ketidakhadiran Benzema dalam dua laga terakhir Al Ittihad menjadi sinyal kuat berakhirnya hubungan harmonis sang pemain dengan manajemen klub.

Meskipun Al Ittihad adalah juara bertahan musim lalu berkat kontribusi 16 gol Benzema dalam 21 pertandingan musim ini, keretakan hubungan dengan manajemen terkait hak citra (image rights) membuat sang pemain memilih hengkang lebih awal.

Reaksi Cristiano Ronaldo dan Dampak Liga

Kehadiran Benzema di Al Hilal tidak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga memicu reaksi keras rival lainnya. Sebuah laporan mneyebutkan megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, merasa tidak senang dengan kepindahan ini. Ronaldo bahkan kabarnya melakukan protes terhadap otoritas liga (PIF) karena menganggap Al Hilal mendapatkan perlakuan istimewa dalam memperkuat skuadnya daripada klub lain.

Saat ini, Al Hilal kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin, hanya unggul satu poin dari Al Nassr yang membuntuti di posisi kedua. Perekrutan Benzema akan makin memperlebar jarak kualitas antara Al Hilal dan para pesaingnya menuju gelar juara musim 2025/2026.

Pernyataan Resmi Benzema

Melalui akun media sosial pribadinya, Benzema menyampaikan pesan perpisahan sekaligus antusiasme barunya. “Perjalanan di Jeddah memberi saya banyak hal, baik secara pribadi maupun profesional. Saya pergi dengan kepala tegak dan bangga pernah mengenakan warna Al Ittihad. Sekarang, petualangan baru dimulai di Riyadh,” tulisnya.

Di Al Hilal, Benzema akan bereuni dengan beberapa rekan setim lamanya. Harapannya Benzema bisa langsung menjalani debut pada pertandingan akhir pekan ini. Langkah ini akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. mengingat Al Hilal juga tengah bersiap menghadapi fase gugur Liga Champions Elite AFC 2026.