Milan (Lampost.co)—Ambisi AC Milan untuk terus menempel ketat Inter Milan di puncak klasemen Serie A 2025/2026 harus menemui jalan buntu. Berlaga di hadapan pendukung sendiri di Stadion San Siro, Senin (23/2/2026) dini hari WIB, Rossoneri secara mengejutkan takluk 0-1 dari tim papan tengah, Parma.

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rekor impresif tim asuhan Massimiliano Allegri yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 24 pertandingan beruntun di liga. Gol tunggal kemenangan Parma tercipta lewat bek Mariano Troilo di penghujung babak kedua, yang membuat San Siro terbungkam seketika.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, AC Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Ardon Jashari hampir membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun, kiper Parma, Edoardo Corvi, tampil gemilang dengan menepis bola tersebut.

Rafael Leao dan Christian Pulisic berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Gialloblu yang dikomandoi Carlos Cuesta. Milan mendapat peluang paling emas pada menit ke-64 saat tembakan melengkung Leao sudah mengalahkan kiper, namun bola hanya membentur tiang gawang sebelah kanan.

Petaka bagi tuan rumah datang pada menit ke-80. Berawal dari skema sepak pojok Emanuele Valeri, Mariano Troilo berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola ke sudut gawang Mike Maignan. Wasit Marco Piccinini sempat meninjau lewat video assistant referee (VAR) karena dugaan pelanggaran sebelum gol terjadi, namun akhirnya tetap mengesahkan gol tersebut.

Dampak Klasemen

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Milan dalam perburuan scudetto musim ini. Dengan hasil ini, AC Milan tetap tertahan di posisi kedua dengan koleksi 54 poin dari 26 laga. Jarak dengan rival sekota, Inter Milan, kini makin lebar menjadi 10 poin, menyusul kemenangan Nerazzurri 2-0 atas Lecce sehari sebelumnya.

Sebaliknya, tambahan tiga poin ini sangat berarti bagi Parma. Tim asuhan Carlos Cuesta tersebut kini merangkak naik ke posisi 12 klasemen sementara dengan raihan 32 poin, menjauh dari zona degradasi.

Respons Allegri

Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, tidak menyembunyikan kekecewaannya usai laga. Ia menilai anak asuhnya kurang tenang dalam menyelesaikan peluang yang ada.

“Kami mendominasi permainan dan menciptakan banyak situasi berbahaya. Namun di sepak bola, jika Anda tidak mencetak gol, risiko kebobolan selalu ada. Kami kehilangan konsentrasi pada momen sepak pojok tersebut,” ujar Allegri dalam sesi konferensi pers usai laga.

Milan harus segera bangkit karena mereka akan melakoni jadwal padat di bulan Maret 2026, termasuk laga krusial di babak gugur Liga Champions dan derby della Madonnina pada pekan ke-28 mendatang.

Susunan Pemain

AC Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Rabiot, Fofana, Jashari; Pulisic, Leao, Saelemaekers.

Parma (4-4-2): Edoardo Corvi; Valeri, Mariano Troilo, Balogh, Delprato; Bernabe, Sohm, Mihaila, Man; Bonny, Pellegrino.