Rennes (Lampost.co)–Kejutan besar tercipta pada pekan ke-22 Ligue 1 musim 2025/2026. Pemuncak klasemen sementara, Paris Saint-Germain (PSG), harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk dari tuan rumah Rennes dengan skor telak 1-3 di Stadion Roazhon Park, Sabtu (14/2/2026) dini hari WIB.

Kekalahan ini tergolong mengejutkan mengingat Rennes baru saja memecat pelatih utama mereka, Habib Beye, awal pekan ini menyusul rentetan hasil negatif. Namun, di bawah arahan pelatih interim, klub berjuluk Les Rouge et Noirs itu justru tampil sangat disiplin dan efektif dalam menghancurkan pertahanan tim asuhan Luis Enrique.

Jalannya Pertandingan

PSG sejatinya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Kombinasi Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia berkali-kali merepotkan barisan pertahanan tuan rumah. Namun, efisiensi menjadi pembeda dalam laga ini. Rennes justru berhasil unggul lebih dahulu lewat skema serangan balik cepat yang memanfaatkan celah di lini belakang Les Parisiens.

Memasuki babak kedua, PSG sempat memberikan asa melalui gol Ousmane Dembele. Penyerang sayap Timnas Prancis itu menyambar umpan silang Nuno Mendes yang sempat terdefleksi untuk mengubah skor. Namun, momentum kebangkitan PSG tidak bertahan lama.

Rennes kembali menjauh berkat performa gemilang Breel Embolo. Penyerang internasional Swiss tersebut mengunci kemenangan Rennes pada menit ke-81. Berawal dari kerja sama apik dengan Ludovic Blas, Embolo melepaskan sontekan cerdas yang gagal kiper PSG, Matvey Safonov, halau. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Dampak di Klasemen

Meski kalah, PSG masih bertengger di puncak klasemen Ligue 1 dengan koleksi 51 poin. Namun, posisi mereka kini terancam RC Lens yang berada di peringkat kedua dengan selisih hanya dua poin (49 poin). Lens berpeluang menyalip jika memenangkan laga mereka pekan ini.

Di sisi lain, kemenangan krusial ini mendongkrak posisi Rennes ke peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 34 poin. Hasil ini sekaligus memutus tren negatif mereka yang sebelumnya gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Susunan Pemain

Rennes: Brice Samba; Quentin Merlin, Brassier, Rouault, Nagida; M. Camara, Valentin Rongier; Arnaud Nordin, Szymanski, Mousa Tamari; Esteban Lepaul (Breel Embolo 75′).

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia.