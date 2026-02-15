Jakarta (Lampost.co)—Al-Nassr berhasil mengamankan poin penuh dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Pro Saudi musim 2025/2026. Bertandang ke markas Al-Fateh di Stadion Prince Abdullah bin Jalawi, Al-Ahsa, Sabtu (14/2/2026) malam, tim asuhan Luis Castro sukses memetik kemenangan 2-0.

Kemenangan ini sangat krusial bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk tetap menjaga persaingan di papan atas klasemen. Tambahan tiga poin membuat Al-Nassr kini mengoleksi 52 poin dari 22 pertandingan, terus membayangi Al-Hilal yang masih kokoh di posisi puncak.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Al-Nassr langsung mengambil inisiatif serangan. Menurunkan duet mematikan Cristiano Ronaldo dan Joao Felix di lini depan, tim tamu terus menekan pertahanan Al-Fateh yang tampil cukup disiplin di awal laga. Kehadiran Sadio Mane di sisi sayap juga kerap merepotkan lini belakang tuan rumah yang dipimpin Jason Denayer.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34. Berawal dari skema serangan balik cepat, Marcelo Brozovic mengirimkan umpan terukur kepada Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal tersebut melepaskan tembakan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti yang tidak mampu kiper Al-Fateh bendung. Gol tersebut merupakan gol ke-18 Ronaldo di musim ini, sekaligus membuktikan ketajamannya di usia 41 tahun.

Memasuki babak kedua, Al-Fateh mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan melalui Matias Vargas. Namun, performa gemilang Bento di bawah mistar gawang Al-Nassr mementahkan sejumlah peluang emas tuan rumah. Keunggulan Al-Nassr akhirnya bertambah pada menit ke-72 lewat sundulan tajam Joao Felix memanfaatkan umpan silang Sultan Al-Ghannam. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Statistik dan Dampak Klasemen

Secara statistik, Al-Nassr mendominasi penguasaan bola hingga 62 persen dengan total 15 tembakan, di mana 7 di antaranya mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya, Al-Fateh hanya mampu melepaskan 3 tembakan tepat sasaran dari 8 percobaan.

Bagi Al-Fateh, kekalahan ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka dalam tujuh pertandingan terakhir di liga. Klub berjuluk Al-Namothaji tersebut kini tertahan di posisi ke-10 klasemen sementara dengan raihan 24 poin, makin menjauh dari zona kompetisi Asia.

Setelah laga ini, Al-Nassr akan melakoni laga kandang kontra Al-Shabab pada pekan depan. Sedangkan Al-Fateh akan bertandang ke markas Al-Taawoun untuk mencoba memutus tren negatif mereka.

Susunan Pemain

Al-Fateh (4-3-3): Jacob Rinne; Saeed Al-Baqaawi, Jason Denayer, Marwane Saadane, Tawfiq Buhumaid; Mukhtar Ali, Sofiane Bendebka, Lucas Zelarayan; Matias Vargas, Mourad Batna, Djaniny.

Al-Nassr (4-2-3-1): Bento; Sultan Al-Ghannam, Inigo Martinez, Aymeric Laporte, Alex Telles; Marcelo Brozovic, Abdullah Alkhaibari; Sadio Mane, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.