Jakarta (Lampost.co)–Harapan publik sepak bola Tanah Air untuk melihat talenta muda berprestasi kembali membuncah. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto secara resmi telah mengumumkan daftar final 26 pemain yang akan memperkuat Timnas U-17 Indonesia dalam ajang Piala AFF U-17 2026. Turnamen bergengsi antarremaja se-Asia Tenggara ini akan bergulir pada pertengahan April mendatang.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @timnasindonesia pada Selasa (7/4/2026), tim kepelatihan telah menyaring nama-nama terbaik dari berbagai akademi dan klub untuk mengemban misi besar di kancah internasional. Harapannya skuad ini mampu meneruskan tradisi juara yang pernah Indonesia raih pada edisi 2018 dan 2022 silam.

Kombinasi Pertahanan Kokoh dan Lini Serang Tajam

Kurniawan Dwi Yulianto membawa komposisi yang cukup seimbang untuk turnamen kali ini. Di sektor penjaga gawang, tiga nama telah terpilih, yakni Syahdan Caesar, Noah Leo Duvert, dan Abdillah Ishak. Ketiganya akan menjadi benteng terakhir yang memperebutkan posisi utama di bawah mistar.

Sektor pertahanan menjadi yang paling gemuk dengan kehadiran sembilan bek tangguh. Nama-nama seperti Pandu Aryo, Putu Ekayana, hingga Peres Akwila diharapkan mampu membentuk koordinasi yang solid guna meredam agresivitas lawan. Sementara itu, lini tengah akan dikomandoi tujuh gelandang kreatif, termasuk Keanu Senjaya dan Chico Jericho, yang bertugas mengatur ritme permainan sekaligus menjadi jembatan bagi lini depan.

Untuk urusan mencetak gol, “Si Kurus”—julukan Kurniawan—memercayakan lini serang kepada tujuh striker muda potensial. Nama-nama seperti I Komang Semadi, Sean Rahman Castor, dan Mierza Firjatullah akan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan di Grup A.

Tergabung di Grup Neraka bersama Rival Abadi

Langkah Garuda Muda tidak akan mudah. Berdasarkan hasil pengundian, Indonesia tergabung di Grup A sebagai “grup neraka”. Indonesia harus bersaing dengan dua rival bebuyutan, yakni Vietnam dan Malaysia, serta tim kuda hitam Timor Leste.

Persaingan di Grup A selalu menyajikan tensi tinggi, terutama laga melawan Vietnam dan Malaysia yang sering menguras emosi dan fisik. Namun, dengan status Indonesia sebagai tim yang pernah dua kali mencicipi gelar juara (2018 dan 2022), harapannya mentalitas juara sudah tertanam kuat di benak para pemain muda ini.

Jadwal Pertandingan dan Ambisi Juara

Skuad Garuda Muda akan memulai petualangannya pada Senin (13/4/2026) dengan menghadapi Timor Leste. Laga ini sangat krusial sebagai batu loncatan untuk membangun kepercayaan diri tim.

Tiga hari berselang, ujian sesungguhnya datang saat Indonesia bersua Malaysia, sebelum akhirnya menutup fase grup melawan Vietnam pada 19 April. Semua pertandingan Timnas Indonesia akan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

“Indonesia tentu ingin kembali merasakan gelar juara. Kami telah mempersiapkan tim ini dengan maksimal dan fokus kami adalah melewati fase grup lebih dahulu,” ujar sumber internal tim kepelatihan.

Daftar Lengkap Skuad Final Timnas U-17 Indonesia: