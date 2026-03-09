Freiburg (Lampost.co)—Drama enam gol mewarnai laga pekan ke-25 Bundesliga musim 2025/2026 saat SC Freiburg menjamu Bayer Leverkusen di Europa-Park Stadion, Sabtu (7/3/2026) malam. Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor sama kuat 3-3.

Laga ini menjadi momen bersejarah bagi kapten Freiburg, Vincenzo Grifo. Gelandang asal Italia tersebut berhasil mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-34, yang sekaligus membuatnya sejajar dengan Nils Petersen sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan koleksi 105 gol di semua kompetisi.

Pesta tuan rumah sempat berlanjut sebelum turun minum melalui gol penyerang muda asal Jepang, Suzuki, pada menit ke-43. Namun, Bayer Leverkusen yang kini ditukangi Kasper Hjulmand menunjukkan mentalitas baja. Skuad Die Werkself memberikan perlawanan sengit di babak kedua untuk membalikkan keadaan menjadi 3-2.

Kemenangan Leverkusen yang sudah di depan mata sirna pada menit-menit akhir. Bek veteran Matthias Ginter menjadi pahlawan bagi publik Freiburg setelah sundulan mautnya pada menit ke-86 menyambut umpan silang Derry Scherhant menggetarkan jala gawang Mark Flekken. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Poin krusial di Europa-Park Stadion ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara Bundesliga tidak banyak berubah. Bayer Leverkusen tertahan di peringkat keenam dengan koleksi 43 poin, terpaut satu poin dari RB Leipzig di zona Liga Champions. Sementara itu, SC Freiburg tetap berada di posisi kedelapan dengan 33 poin.

Hasil ini makin memanaskan persaingan di papan tengah dan atas Bundesliga 2025/2026. Freiburg selanjutnya akan bersiap menghadapi tantangan di kompetisi Eropa. Sedangkan Leverkusen harus segera berbenah demi menjaga peluang kembali ke zona empat besar.