Cagliari (Lampost.co)–Kejutan terjadi di Stadion Unipol Domus saat tuan rumah Cagliari menyerah 0-2 dari tim tamu Lecce dalam laga penutup pekan ke-25 Serie A musim 2025/2026, Selasa (17/2/2026) dini hari WIB. Kemenangan krusial ini membawa Lecce menjauh dari zona degradasi sekaligus memberikan tekanan bagi tim-tim papan bawah lainnya.

Dua gol kemenangan Giallorossi tercipta di babak kedua melalui aksi Omri Gandelman pada menit ke-64 dan tendangan keras Ylber Ramadani pada menit ke-76. Hasil ini menandai kekalahan kedua secara beruntun bagi skuad asuhan Fabio Pisacane, sedengkan Lecce mencatatkan tren positif dengan dua kemenangan beruntun di liga.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Cagliari sebenarnya mendominasi penguasaan bola hingga 59 persen. Namun, serangan yang Leonardo Pavoletti dan kolega bangun kerap menemui jalan buntu di lini pertahanan Lecce yang tampil sangat disiplin. Babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim sempat saling jual beli serangan.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Lecce yang lebih efektif dalam serangan balik akhirnya memecah kebuntuan. Berawal dari skema bola mati, Omri Gandelman berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Caprile untuk mengubah skor menjadi 0-1 pada menit ke-64.

Tersentak dengan gol tersebut, Cagliari mencoba keluar menyerang total. Alih-alih menyamakan kedudukan, lini pertahanan Rossoblu justru kembali lubang. Pada menit ke-76, Ylber Ramadani melepaskan tembakan spekulasi yang gagal kiper Cagliari bendung, sekaligus mengunci kemenangan tim tamu menjadi 0-2.

Update Klasemen Serie A

Kemenangan ini sangat berarti bagi Lecce. Tim besutan Eusebio di Francesco kini mengoleksi 24 poin, menyamai perolehan poin Cremonese dan Genoa. Posisi ini membuat mereka menjauh tiga angka dari Fiorentina yang terjerembap di zona merah peringkat ke-18.

Di sisi lain, Cagliari tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 28 poin. Meski masih memiliki selisih tujuh angka dari zona degradasi, performa inkonsisten dalam beberapa laga terakhir menjadi alarm merah bagi manajemen klub asal Sardinia tersebut.

Sementara itu, puncak klasemen Serie A masih menjadi milik Inter Milan dengan 61 poin setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Juventus di Derby d’Italia akhir pekan lalu. AC Milan membuntuti di posisi kedua dengan 53 poin dan Napoli dengan 50 poin.