Leeds (Lampost.co)–Leeds United memastikan langkah ke babak perempat final FA Cup musim 2025/2026 setelah tampil dominan dan melibas Norwich City dengan skor telak 3-0. Pertandingan putaran kelima di Elland Road, Minggu (8/3/2026) malam waktu setempat, menjadi panggung pembuktian bagi skuad asuhan Daniel Farke.

Kemenangan ini terasa sangat istimewa bagi publik Yorkshire. Pasalnya, ini merupakan pertama kali Leeds United berhasil menembus babak delapan besar kompetisi sepak bola tertua di dunia tersebut sejak musim 2002/2003. Keberhasilan menyingkirkan Norwich juga memberi catatan manis bagi Daniel Farke yang harus menghadapi mantan klub asuhannya tersebut.

Dominasi Babak Pertama dan Drama VAR

Bermain di hadapan 36.313 pendukung setianya, Leeds langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal berbunyi. Pada menit ke-18, Elland Road sempat bergemuruh saat Lukas Nmecha menggetarkan jala gawang Norwich yang dikawal Daniel Grimshaw. Namun, kegembiraan tersebut sirna setelah VAR menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran handball dalam proses serangan.

Meski gol pertamanya batal, Leeds tidak menurunkan intensitas tekanan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32. Berawal dari umpan silang akurat Gabriel Gudmundsson, Sean Longstaff yang berada di posisi tepat melepaskan tembakan voli keras yang menghunjam pojok gawang Norwich. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-43, Gabriel Gudmundsson yang tampil impresif sepanjang laga mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti, pemain asal Swedia itu melepaskan tendangan kaki kiri yang tidak mampu Grimshaw jangkau. Leeds menutup babak pertama dengan keunggulan nyaman 2-0.

Piroe Kunci Kemenangan di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Norwich City yang saat ini berkompetisi di kasta kedua (Championship) mencoba memberikan perlawanan. Tim tamu sempat menciptakan peluang melalui Jack Stacey, namun penampilan solid lini pertahanan Leeds yang digalang Pascal Struijk berhasil meredam setiap serangan.

Alih-alih memperkecil ketinggalan, The Canaries justru kembali kebobolan di pengujung laga. Pada menit ke-85, Joël Piroe mengunci kemenangan Leeds menjadi 3-0. Memanfaatkan umpan manis Lukas Nmecha, Piroe dengan tenang menempatkan bola ke sisi bawah gawang untuk memastikan tiket perempat final berada di tangan The Whites.

Statistik pertandingan menunjukkan dominasi total Leeds United dengan penguasaan bola mencapai 62 persen dan melepaskan 15 tembakan, di mana 7 di antaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Norwich kesulitan berkembang dan hanya mampu mencatatkan 2 tembakan on target sepanjang 90 menit.

Susunan Pemain:

Leeds United: Lucas Perri; Jayden Bogle, Pascal Struijk, Ethan Ampadu, James Justin; Ao Tanaka, Sean Longstaff; Wilfried Gnonto, Gabriel Gudmundsson, Brenden Aaronson; Lukas Nmecha.

Norwich City: Daniel Grimshaw; Jack Stacey, Jaka Bijol, Sebastiaan Bornauw, Callum Doyle; Anton Stach, Anis Ben Slimane; Christian Fassnacht, Marcelino Nunez, Borja Sainz; Josh Sargent.