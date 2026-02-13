Pathum Thani (Lampost.co)–True Bangkok United menunjukkan taringnya di kancah Asia setelah sukses membekuk Macarthur FC 2-0 dalam laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi wakil Thailand sebelum terbang ke Australia pekan depan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di True BG Stadium, Kamis (12/2/2026), Bangkok United tampil sangat disiplin. Bintang lapangan kali ini adalah Ilias Alhaft yang membuka keunggulan di babak pertama, serta pemain pengganti Arthur Mura yang mengunci kemenangan di babak kedua.

Dominasi The Angels Sejak Menit Awal

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Bangkok United langsung menerapkan tekanan tinggi. Pelatih Ban Thachathawan Sripan menginstruksikan para pemainnya untuk mematikan kreativitas lini tengah Macarthur yang digalang Luke Brattan. Hasilnya, Macarthur FC tampak kesulitan mengembangkan permainan.

Gol pembuka lahir pada menit ke-37. Ilias Alhaft melakukan aksi individu menawan di sisi kanan pertahanan Macarthur sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang mengecoh kiper Filip Kurto. Keunggulan 1-0 membuat kepercayaan diri tuan rumah semakin meningkat.

Cedera Mitchell Duke dan Pukulan Telak bagi Macarthur

Memasuki babak kedua, tim tamu mendapatkan kabar buruk. Striker utama mereka, Mitchell Duke, harus ditarik keluar akibat cedera setelah mengalami benturan dengan bek Bangkok United, Philipe Maia. Tanpa kehadiran Duke, lini serang Macarthur FC kehilangan arah.

Bangkok United memanfaatkan kondisi ini dengan baik. Pada menit ke-59, lewat sebuah serangan balik kilat, Arthur Mura yang baru masuk di babak kedua berhasil menyambar bola muntah di dalam kotak penalti. Sepakan kerasnya ke sudut atas gawang memastikan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah.

Jadwal Leg Kedua: Penentuan di Campbelltown

Kemenangan dua gol tanpa balas ini memberikan keuntungan besar bagi Bangkok United. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan selisih satu gol pada leg kedua untuk memastikan tiket ke babak perempat final.

Sementara itu, Macarthur FC harus bekerja ekstrakeras di laga kandang. Harapannya dukungan penuh publik Campbelltown bisa memicu motivasi The Bulls untuk melakukan comeback pada Kamis (19/2/2026), pukul 15.00 WIB.

Susunan Pemain:

Bangkok United: Patiwat Khammai (GK); Everton Goncalves, Philipe Maia, Wanchai Jarunongkran, Jakpan Praisuwan; Thitiphan Puangchan, Weerathep Pompun, Nebojsa Kosovic; Picha Autra, Rivaldinho, Ilias Alhaft.

Macarthur FC: Filip Kurto (GK); Tomislav Uskok, Damien Da Silva, Matthew Jurman, Ivan Vujica; Luke Brattan, Anthony Caceres, Jake Hollman; Valere Germain, Marin Jakolis, Mitchell Duke.