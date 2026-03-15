Leverkusen (Lampost.co)–Pertandingan pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026 menyuguhkan drama luar biasa di BayArena, Sabtu (14/3/2026). Pemuncak klasemen sementara, Bayern Muenchen, berhasil mencuri satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Bayer Leverkusen, meski harus menyelesaikan pertandingan dengan hanya sembilan pemain.

Laga baru berjalan enam menit saat pendukung tuan rumah bersorak. Gelandang asal Spanyol, Aleix Garcia, melepaskan tembakan keras yang sempat membentur bek Bayern, Jonathan Tah, sehingga bola berubah arah dan mengecoh kiper Sven Ulreich. Keunggulan 1-0 untuk Bayer Leverkusen bertahan hingga jeda antar-pelatihan.

Luis Diaz Penyelamat Sekaligus Pesakitan

Memasuki babak kedua, Bayern Muenchen meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-69 melalui aksi Luis Diaz. Memanfaatkan umpan akurat dari Michael Olise, Diaz berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, malam bagi Diaz berakhir prematur setelah ia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-83 karena melakukan simulasi di kotak penalti lawan.

Sebelumnya, Bayern sudah kehilangan satu pemain lain yang membuat skuad asuhan Vincent Kompany harus bertahan total di sisa waktu pertandingan dengan sembilan orang. Ketegangan memuncak di masa injury time ketika Jonas Hofmann mencetak gol yang tampaknya akan memberi kemenangan bagi Leverkusen, namun VAR menganulirnya karena posisi offside yang sangat tipis.

Drama VAR dan Keputusan Wasit

Selain penganuliran gol Hofmann, Bayern Muenchen juga sempat mencetak gol melalui Harry Kane yang masuk sebagai pemain pengganti. Namun, wasit juga membatalkan gol tersebut setelah peninjauan video menunjukkan adanya pelanggaran handball dalam proses terjadinya gol.

Pelatih Bayern Muenchen, Vincent Kompany, menyatakan kebanggaannya atas ketangguhan mental para pemainnya. “Saya bangga dengan performa tim meski sangat tidak puas dengan keputusan kartu merah Luis Diaz. Banyak momen penting hari ini yang dipengaruhi keputusan pengadil lapangan,” ujar Kompany dalam konferensi pers usai laga.

Posisi Klasemen Bundesliga 2026

Hasil imbang ini tetap mengokohkan posisi Bayern Muenchen di puncak klasemen Bundesliga dengan koleksi 67 poin dari 26 pertandingan. Mereka kini unggul sembilan poin dari rival terdekat, Borussia Dortmund, yang menguntit di posisi kedua dengan 58 poin.

Sementara itu, Bayer Leverkusen masih tertahan di peringkat keenam dengan 45 poin. Skuad asuhan Christian Kofane ini gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain untuk menembus zona Liga Champions, tertinggal dua poin dari RB Leipzig yang berada di posisi kelima.

Susunan Pemain:

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Poku; Terrier, Schick, Maza.

Bayern Muenchen: Ulreich; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Diaz; Nicolas Jackson.