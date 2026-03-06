Lorient (Lampost.co)–Mimpi FC Lorient merengkuh trofi Coupe de France musim 2025/2026 harus kandas secara dramatis. Bertanding di hadapan publik sendiri di Stade du Moustoir, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, Les Merlus menyerah dari OGC Nice melalui babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir.

Pertandingan perempat final ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Lorient yang mendapat dukungan penuh suporternya tampil sangat agresif guna mengejar tiket semifinal pertama mereka dalam satu dekade terakhir. Namun, kematangan skuat OGC Nice di kompetisi piala terbukti menjadi pembeda dalam laga yang berakhir hingga dini hari tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama mulai dengan dominasi lini tengah tim tamu. Nice yang mengandalkan penguasaan bola mencoba membongkar pertahanan rapat Lorient.

Baca juga: Marseille Tersingkir dari Piala Prancis 2026 lewat Adu Penalti

Meski demikian, Lorient justru unggul lebih dahulu pada menit ke-38 melalui serangan balik cepat. Gol pembuka tuan rumah tercipta melalui aksi individu memukau yang gagal barisan pertahanan Les Aiglons bendung.

Memasuki babak kedua, Nice meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Nice melakukan sejumlah pergantian taktis yang membuat aliran bola lebih cair.

Hasilnya, pada menit ke-72, Nice berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan tajam memanfaatkan skema sepak pojok. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit Bastien Dechepy meniup peluit panjang.

Drama Adu Penalti

Tanpa babak tambahan waktu sesuai dengan regulasi terbaru, laga langsung berlanjut ke adu penalti. Ketegangan menyelimuti stadion berkapasitas 16 ribu penonton tersebut. Empat penendang pertama dari kedua tim sukses menjalankan tugas dengan sempurna.

Petaka bagi Lorient datang pada penendang kelima mereka. Eksekusi yang terlalu lemah berhasil ditepis dengan gemilang kiper Nice. Sebaliknya, eksekutor terakhir Nice dengan tenang menyarangkan bola ke sudut gawang, memastikan kemenangan 5-4 bagi tim tamu sekaligus mengunci satu tempat di babak semifinal.

Statistik Pertandingan

Berdasarkan data statistik pertandingan, Nice memang sedikit unggul dalam penguasaan bola dengan 59 persen berbanding 41 persen milik Lorient. Nice juga mendominasi total tembakan dengan 13 percobaan (6 tepat sasaran), sedangkan Lorient melepaskan 9 tembakan (4 tepat sasaran).

Hasil ini memperpanjang catatan buruk Lorient saat menjamu Nice di turnamen piala. Meskipun demikian, mereka sempat menang 3-1 atas lawan yang sama di ajang Ligue 1 pada November 2025 lalu. Bagi Nice, kemenangan ini menjaga peluang mereka untuk meraih gelar juara Coupe de France 2026.

Langkah Selanjutnya

Kekalahan ini membuat Lorient kini harus fokus sepenuhnya pada sisa kompetisi Ligue 1 2025/2026 untuk mengamankan posisi di papan atas. Sementara itu, OGC Nice akan menunggu hasil pengundian babak semifinal untuk mengetahui lawan mereka berikutnya, di mana klub-klub besar seperti Lyon dan Paris Saint-Germain juga masih bertahan di kompetisi ini.