Vitoria-Gasteiz (Lampost.co)—Real Sociedad berhasil mengamankan tiket semifinal Copa del Rey musim 2025/2026 setelah memenangi duel sengit bertajuk derbi Basque melawan Deportivo Alaves. Bertanding di Stadion Mendizorrotza pada Kamis (5/2/2026) dini hari WIB, La Real sukses membalikkan keadaan untuk mengunci kemenangan tipis 3-2.

Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Tuan rumah Alaves sempat mengejutkan tamunya lewat gol cepat Abderrahman Rebbach yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Sociedad di awal babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah kapten Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, menyamakan kedudukan melalui penyelesaian klinis dari sudut sempit.

Titik Balik Penyelamatan Alex Remiro

Drama berlanjut ketika Alaves kembali memimpin melalui eksekusi penalti Toni Martinez. Menjelang turun minum, Alaves sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk menjauhkan keunggulan lewat titik putih untuk kedua kalinya.

Namun, kiper Real Sociedad, Alex Remiro, tampil sebagai pahlawan dengan menepis tendangan Martinez. Kegagalan penalti kedua ini menjadi titik balik mentalitas bagi skuat asuhan Pellegrino Matarazzo.

Memasuki babak kedua, Sociedad tampil lebih dominan. Goncalo Guedes berhasil mencetak gol penyeimbang yang indah setelah menyelesaikan umpan matang Benat Turrientes. Gol tersebut membakar semangat tim tamu untuk terus menekan pertahanan El Glorioso.

Kemenangan dramatis La Real akhirnya tercipta lewat pemain pengganti, Orri Oskarsson. Memanfaatkan umpan terobosan cerdik Luka Sucic, penyerang muda tersebut berhasil menyarangkan bola di sela-sela kaki kiper Alaves pada menit-menit akhir pertandingan. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai.

Dominasi Basque di Semifinal

Kemenangan ini memastikan Real Sociedad melaju ke babak semifinal Copa del Rey untuk ketiga kalinya secara beruntun. Hasil ini juga menegaskan dominasi tim-tim asal wilayah Basque di kompetisi piala domestik Spanyol tahun ini, mengingat Athletic Bilbao juga berhasil lolos setelah mengalahkan Valencia di laga lainnya.

Di papan klasemen sementara La Liga musim 2025/2026, Real Sociedad saat ini menempati posisi ke-8, sedangkan Deportivo Alaves tertahan di peringkat ke-10. Fokus kedua tim kini kembali ke kompetisi liga, namun bagi Sociedad, ambisi meraih trofi Piala Raja kini tinggal selangkah lagi.

Susunan Pemain:

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Antonio Blanco, Guridi; Rebbach, Conechny, Vicente; Toni Martinez.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi Lopez; Zubimendi, Turrientes, Brais Mendez; Guedes, Oyarzabal, Becker.