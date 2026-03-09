Jakarta (Lampost.co)—Lille OSC gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah setelah bermain imbang 1-1 dengan FC Lorient dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 McDonald’s musim 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, Minggu (8/3/2026) waktu setempat tersebut membuat posisi Lille di papan atas klasemen mulai terancam.

Tampil dominan sejak menit awal, Les Dogues sempat membuka asa melalui gol striker veteran mereka, Olivier Giroud, pada babak pertama. Namun, pertahanan rapat yang Lorient galang serta efektivitas serangan balik tim tamu membuat keunggulan tersebut sirna di paruh kedua lewat aksi Pablo Pagis.

Jalannya Pertandingan

Lille yang mengincar kemenangan untuk menembus posisi empat besar langsung menekan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-32. Berawal dari umpan silang akurat Remy Cabella, Olivier Giroud berhasil memenangkan duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang yang tidak mampu kiper Lorient, Yvon Mvogo, jangkau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pelatih Lorient melakukan sejumlah perubahan taktik yang membuat permainan lebih terbuka. Pada menit ke-68, serangan balik cepat yang dipimpin pemain muda berbakat mereka berhasil membelah lini tengah Lille. Pablo Pagis yang menerima umpan terobosan di dalam kotak penalti dengan tenang menaklukkan Berke Ozer lewat tendangan mendatar yang akurat.

Meski Lille terus mengurung pertahanan Lorient di sepuluh menit terakhir, skor imbang 1-1 tidak berubah hingga wasit Abdelatif Kherradji meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Statistik Pertandingan Lille Vs Lorient

Secara statistik, Lille sebenarnya sangat mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 62 persen berbanding 38 persen milik Lorient. Tuan rumah juga melepaskan 14 tembakan dengan 6 di antaranya mengarah ke gawang. Namun, penampilan gemilang Yvon Mvogo di bawah mistar gawang Lorient menjadi faktor kunci kegagalan Lille meraih poin penuh.

Update Klasemen Ligue 1 2026

Hasil imbang ini membuat Lille tertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 40 poin dari 25 pertandingan. Mereka kini terpaut lima poin dari Marseille yang berada di posisi keempat.

Sementara itu, FC Lorient tetap berada di papan tengah, tepatnya di posisi ke-9 dengan raihan 33 poin. Sekaligus memperpanjang tren positif mereka yang tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir.

Setelah laga ini, Lille harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Mereka akan bertandang ke markas Aston Villa dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa yang akan digelar tengah pekan depan.

Susunan Pemain

Lille OSC (4-2-3-1): Berke Ozer; Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud; Bouaddi, Benjamin Andre; Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Olivier Giroud.

FC Lorient (3-4-2-1): Yvon Mvogo; Meite, Talbi, Yongwa; Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Karim; Bamba Dieng.