Wolverhampton (Lampost.co)–Liverpool sukses mengamankan tiket babak perempat final Piala FA 2025/2026 setelah menumbangkan Wolverhampton Wanderers dengan skor meyakinkan 3-1. Laga putaran kelima yang berlangsung di Stadion Molineux pada Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB, menjadi panggung balas dendam sempurna bagi anak asuh Arne Slot.

Hanya berselang tiga hari setelah menelan kekalahan pahit 1-2 dari lawan yang sama di ajang Liga Inggris, The Reds tampil lebih dominan dan klinis. Kemenangan ini memastikan Liverpool menjadi tim pertama yang melaju ke babak delapan besar musim ini.

Dominasi Sejak Menit Awal

Arne Slot melakukan rotasi strategis dalam laga ini, termasuk memberikan kesempatan starter kepada talenta muda yang sedang naik daun, Rio Ngumoha. Pemain sayap berusia 17 tahun itu tampil memukau dan terus-menerus merepotkan lini pertahanan Wolves yang dikawal Yerson Mosquera.

Meski mendominasi penguasaan bola hingga 70 persen pada babak pertama, Liverpool sempat kesulitan membongkar pertahanan grendel tuan rumah. Skor kacamata bertahan hingga turun minum, dengan beberapa peluang emas dari Alexis Mac Allister dan Ngumoha yang masih mampu kiper Sam Johnstone amankan.

Ledakan Tiga Gol Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Liverpool makin meningkat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-51. Bek sayap Andrew Robertson melepaskan tembakan spekulasi keras dari luar kotak penalti yang gagal Johnstone antisipasi.

Hanya berselang dua menit, Liverpool menggandakan keunggulan. Melalui serangan balik cepat, Robertson mengirimkan umpan silang matang yang mampu Mohamed Salah sambar dengan sempurna di tiang jauh. Meski sempat VAR tinjau karena dugaan offside, wasit akhirnya mengesahkan gol ke-15 Salah di semua kompetisi musim ini.

The Reds makin menjauh pada menit ke-74 melalui aksi individu Curtis Jones. Gelandang asal Inggris itu melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan terukur ke pojok bawah gawang. Skor berubah menjadi 3-0.

Wolves hanya mampu mencetak satu gol hiburan pada masa injury time melalui Hwang Hee-chan yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Liverpool setelah menerima umpan panjang dari lini belakang. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Dengan hasil ini, Liverpool kini menanti hasil pengundian babak perempat final yang akan dilaksanakan pada Minggu malam. Fokus The Reds kini kembali ke persaingan ketat papan atas Premier League 2025/2026.

Susunan Pemain

Wolverhampton Wanderers: Johnstone; Tchatchoua, Mosquera, Santi Bueno, Toti, Hugo Bueno; Joao Gomes, Angel Gomes, Bellegarde; Mateus Mane, Tolu Arokodare.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Curtis Jones, Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Rio Ngumoha.