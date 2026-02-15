Liverpool (Lampost.co)–Liverpool sukses memastikan diri melangkah ke babak kelima Piala FA 2025/2026 setelah mencukur Brighton & Hove Albion 3-0. Bertanding di hadapan publik sendiri pada Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, The Reds tampil sangat efisien di bawah arahan manajer Arne Slot.

Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi publik Merseyside di tengah persaingan ketat mereka di kompetisi domestik. Dominasi tuan rumah sudah terlihat sejak peluit pertama berbunyi, memaksa tim tamu yang dilatih Fabian Hurzeler lebih banyak bertahan di area sendiri.

Jalannya Pertandingan

Gelandang lokal, Curtis Jones, membuka pesta gol Liverpool. Memanfaatkan umpan tarik akurat dari sisi sayap, Jones yang muncul dari lini kedua melepaskan tembakan mendatar yang gagal kiper Brighton antisipasi. Gol ini membawa Anfield bergemuruh dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain The Reds.

Baca juga: Marc Guehi Segel Kemenangan Man City Saat Singkirkan Salford City di Piala FA 2026

Memasuki babak kedua, dominasi Liverpool makin tidak terbendung. Dominik Szoboszlai menggandakan keunggulan melalui skema serangan balik cepat. Gelandang asal Hungaria tersebut menunjukkan kelasnya dengan penyelesaian akhir yang dingin setelah menerima umpan terobosan Mohamed Salah.

Mohamed Salah akhirnya melengkapi kemenangan tuan rumah melalui gol penutup yang berawal dari aksi individu di dalam kotak penalti. Pemain asal Mesir ini kembali menunjukkan ketajaman setelah dalam beberapa pekan terakhir sempat mendapat sorotan terkait produktivitasnya di Premier League.

Analisis Taktik Arne Slot

Keberhasilan Liverpool meredam agresivitas Brighton terletak pada skema pressing tinggi yang Arne Slot terapkan. Slot tampak sangat jeli mengeksploitasi celah di lini tengah The Seagulls yang sering terlambat melakukan transisi bertahan. Kehadiran Szoboszlai dan Mac Allister sebagai motor penggerak membuat alur serangan Liverpool sangat dinamis dan sulit ditebak.

Di sisi lain, Brighton yang datang dengan ambisi balas dendam atas kekalahan mereka di liga Desember lalu, justru tampak kehilangan arah. Strategi build-up dari belakang yang Hurzeler usung berkali-kali patah di barisan penyerang Liverpool, memaksa para pemain belakang Brighton melakukan kesalahan elementer.

Fokus Berikutnya

Dengan hasil ini, Liverpool kini menatap babak kelima Piala FA dengan optimisme tinggi. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali fokus ke ajang Premier League untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Curtis Jones, Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Baleba, Wieffer; Minteh, Pedro, Mitoma; Ferguson.