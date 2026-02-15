Madrid (Lampost.co)–Real Madrid sukses merebut kembali posisi puncak klasemen sementara La Liga Spanyol musim 2025/2026 setelah melibas Real Sociedad 4-1. Laga pekan ke-24 yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB itu menjadi panggung pembuktian bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa.

Kemenangan ini membawa Los Blancos mengoleksi 60 poin, unggul dua angka dari Barcelona yang baru akan bertanding melawan Girona, Selasa (17/2/2026). Dominasi Madrid terlihat sejak peluit awal berbunyi, menandakan ambisi besar untuk mengudeta rival abadi mereka dari takhta klasemen.

Dominasi Sejak Menit Awal

Real Madrid tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan. Laga baru berjalan lima menit, Gonzalo Garcia sudah mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan silang akurat Trent Alexander-Arnold, penyerang muda itu melepaskan sepakan datar yang gagal kiper Real Sociedad, Alex Remiro, halau.

Baca juga: Elche Kontra Osasuna Berakhir Imbang tanpa Gol

Namun, Real Sociedad sempat memberikan perlawanan sengit. Pada menit ke-21, bek muda Madrid, Dean Huijsen, melakukan pelanggaran terhadap Yangel Herrera di kotak terlarang. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugas dengan sempurna, mengubah skor menjadi 1-1.

Brace Vinicius Junior dan Efek Arbeloa

Kegembiraan tim tamu hanya bertahan sesaat. Menit ke-25, giliran Vinicius Junior yang dijatuhkan Jon Aramburu di area penalti Sociedad. Vinicius yang mengambil sendiri tendangan 12 pas tersebut berhasil mengecoh Remiro untuk membawa Madrid kembali unggul 2-1.

Sebelum babak pertama usai, Federico Valverde memperlebar jarak pada menit ke-31. Melalui skema serangan cepat, Valverde melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghunjam pojok atas gawang Sociedad. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Madrid langsung mengunci kemenangan lewat penalti kedua Vinicius Junior pada menit ke-48, setelah Jon Aramburu kembali melakukan pelanggaran ceroboh di kotak penalti. Skor 4-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Strategi Alvaro Arbeloa Tuai Pujian

Kemenangan ini makin mempertegas tangan dingin Alvaro Arbeloa sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada Januari 2026. Arbeloa berhasil mengembalikan stabilitas pertahanan Madrid sambil tetap menjaga ketajaman lini depan yang digawangi Vinicius dan Kylian Mbappe.

Kombinasi lini tengah yang solid antara Camavinga dan Tchouameni memberikan keleluasaan bagi Alexander-Arnold untuk membantu serangan dari sisi sayap. Hal ini menjadi kunci hancurnya pertahanan Real Sociedad yang sebelumnya terkenal cukup rapat.

Dengan hasil ini, tekanan kini berpindah ke kubu Barcelona. Jika tim asuhan Hansi Flick gagal meraih poin penuh di kandang Girona pekan depan, Real Madrid akan makin nyaman di puncak dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini.

Update Klasemen La Liga 2025/2026