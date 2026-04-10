Jakarta (Lampost.co)–Pergelaran leg pertama babak perempat final Liga Konferensi UEFA 2025/2026 yang berlangsung pada Jumat (10/4/2026) dini hari WIB menjadi panggung unjuk gigi tim-tim tuan rumah. Sejumlah klub besar seperti Mainz 05, Rayo Vallecano, dan Shakhtar Donetsk berhasil mengamankan modal penting dengan kemenangan telak. Sekaligus memperbesar peluang mereka untuk melangkah ke fase semifinal.

Kejutan Kilat Mainz di Mewa Arena

Wakil Jerman, Mainz 05, tampil sangat efisien saat menjamu wakil Prancis, Strasbourg. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Mewa Arena, Mainz sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Menariknya, kemenangan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat di periode awal pertandingan.

Dua gol kemenangan Mainz hasil lesakkan Kaishu Sano dan Stefan Posch hanya dalam waktu delapan menit di babak pertama. Strasbourg yang mencoba bangkit di sisa laga gagal menembus pertahanan disiplin tim tuan rumah.

Dengan hasil ini, Mainz hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua nanti untuk memastikan tiket semifinal. Di sisi lain, Strasbourg mengemban misi berat karena wajib menang dengan selisih minimal tiga gol saat berganti peran menjadi tuan rumah.

Rayo Vallecano Hancurkan AEK Athens

Dari tanah Spanyol, Rayo Vallecano tampil digdaya saat menghadapi klub raksasa Yunani, AEK Athens. Bermain di Stadion de Vallecas, Madrid, Vallecano mencukur tim tamu 3-0. Ketiga gol kemenangan tim berjuluk Los Franjirrojos tersebut masing-masing sumbangan Ilias Akhomach, Unai Lopez, dan bintang mereka, Isi Palazon.

Kemenangan ini membuat satu kaki Vallecano sudah berada di semifinal. Mereka tidak boleh kalah lebih dari dua gol pada leg kedua di Athena, pekan depan, jika ingin terus melaju. Sebaliknya, AEK Athens wajib melakukan keajaiban dengan menang selisih empat gol jika ingin membalikkan keadaan.

Shakhtar Donetsk Lumat Wakil Belanda

Klub Ukraina, Shakhtar Donetsk, juga meraih hasil impresif. Meski harus memainkan laga kandang di Stadion Henryk Reyman, Krakow, Polandia, Shakhtar tampil perkasa dengan melumat klub Belanda, AZ Alkmaar, dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini mempertegas status Shakhtar sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini.

Hasil Lengkap Leg Pertama Perempat Final Liga Konferensi:

Rayo Vallecano 3 – 0 AEK Athens

Crystal Palace 3 – 0 Fiorentina

Mainz 2 – 0 Strasbourg

Shakhtar Donetsk 3 – 0 AZ Alkmaar

Dengan dominasi total tim tuan rumah di leg pertama ini, pertandingan leg kedua pekan depan akan menjadi ujian berat bagi tim-tim yang tertinggal untuk mencoba membalikkan situasi di hadapan publik sendiri.