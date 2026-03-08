Ternate (Lampost.co)–Stadion Gelora Kie Raha menjadi saksi bisu duel sengit penuh drama antara Malut United dan PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-25 Liga 1 Indonesia musim 2025/2026. Pertandingan pada Sabtu (7/3/2026) malam itu berakhir tanpa pemenang dengan skor imbang 3-3.

Jalannya Laga

Laga berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah, Laskar Kie Raha justru harus tertinggal lebih dahulu pada menit ke-38.

Gol pembuka PSM Makassar tercipta melalui situasi yang tidak menguntungkan tuan rumah. Yakob Sayuri melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau serangan lawan. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Malut United yang tidak ingin malu di depan pendukung sendiri langsung menggebrak. Hanya butuh tiga menit setelah jeda, striker haus gol David da Silva berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-48. Momentum kebangkitan berlanjut saat Tyronne del Pino membawa Malut United berbalik unggul 2-1 pada menit ke-52 melalui sepakan terukur di dalam kotak penalti.

Kebangkitan PSM Makassar

Dominasi tuan rumah makin terlihat ketika David da Silva mencetak gol keduanya di pertandingan itu pada menit ke-67, memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Namun, mentalitas Juku Eja terbukti tangguh. Hanya berselang tiga menit, Savio Roberto memperkecil ketinggalan menjadi 3-2 pada menit ke-70.

Drama memuncak di penghujung laga. Ketika kemenangan Malut United sudah di depan mata, PSM Makassar berhasil mencuri satu poin berharga melalui gol Jacques Themophele pada menit ke-88. Gol tersebut sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 3-3.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mengaku kecewa dengan kegagalan timnya mempertahankan keunggulan dua gol. “Ini hasil yang menyakitkan. Kami sempat memegang kendali penuh, namun kehilangan fokus di sepuluh menit terakhir harus dibayar mahal,” ujarnya usai pertandingan.

Dengan hasil imbang ini, Malut United tetap tertahan di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 45 poin. Sementara itu, PSM Makassar masih berjuang di papan bawah, menduduki peringkat ke-13 dengan koleksi 24 poin, sekaligus memperpanjang tren belum terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Malut United.

Susunan Pemain:

Malut United: M. Riyandi; Yance Sayuri, Wahyu Prasetyo, Cassio Scheid, Safrudin Tahar; Alwi Slamat, Tyronne del Pino, Manahati Lestusen; Yakob Sayuri, Ciro Alves, David da Silva.

PSM Makassar: Reza Arya Pratama; Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Dzaky Asraf; Akbar Tanjung, Savio Roberto, Ananda Raehan, Kenzo Nambu; Victor Dethan, Adilson Silva, Jacques Themophele.