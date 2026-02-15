Manchester (Lampost.co)–Manchester City memastikan langkah ke putaran kelima Piala FA 2025/2026 setelah memetik kemenangan 2-0 atas tim kasta bawah, Salford City. Bertanding di Etihad Stadium, Sabtu (14/2/2026) malam, skuad asuhan Pep Guardiola harus bekerja keras sebelum akhirnya mematahkan perlawanan gigih tim milik legenda Manchester United tersebut.

Jalannya Laga

Meski terdapat perbedaan 70 peringkat di piramida sepak bola Inggris, Salford City yang bermain di League Two memberikan perlawanan yang sangat disiplin. Pep Guardiola melakukan rotasi besar-besaran dengan melakukan sembilan perubahan pada susunan pemain intinya, termasuk memberikan kesempatan kepada kiper muda James Trafford dan penyerang Omar Marmoush.

Kebuntuan pecah pada babak pertama melalui gol bunuh diri bek Salford, Alfie Dorrington. Tekanan bertubi-tubi lini tengah City memaksa Dorrington melakukan kesalahan saat mencoba menghalau umpan silang mendatar. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, City terus mengurung pertahanan tamu. Namun, gol kedua baru lahir pada menit ke-81. Pemain bertahan yang baru City datangkan, Marc Guehi, mencetak gol perdana untuk klub setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Rayan Cherki. Gol tersebut sekaligus mengakhiri harapan Salford untuk memaksakan hasil imbang.

Rekor Bersejarah Pep Guardiola

Kemenangan ini bukan sekadar tiket lolos ke babak 16 besar. Manchester City resmi memecahkan rekor yang telah bertahan selama 71 tahun. Ini merupakan kemenangan kandang ke-17 beruntun The Citizens di ajang Piala FA, melampaui rekor sebelumnya milik Liverpool.

Meskipun menang dan mencetak rekor, Pep Guardiola mengaku tidak sepenuhnya puas dengan jalannya pertandingan. Dalam konferensi pers pascalaga, pelatih asal Spanyol tersebut menyebut permainan timnya sempat membosankan karena kesulitan membongkar pertahanan blok rendah Salford.

Selanjutnya, Manchester City akan kembali fokus ke persaingan gelar juara Premier League dengan menjamu Newcastle United pada 21 Februari 2026. Sementara itu, undian untuk putaran kelima Piala FA akan berlangsung pada Senin (16/2/2026) malam waktu setempat.

Susunan Pemain

Manchester City (4-3-3): James Trafford; Rico Lewis, Khusanov, Alleyne, Nathan Ake; Gonzalez; McAidoo, Reijnders, Phil Foden, Rayan Cherki; Omar Marmoush.

Salford City (3-5-2): Young; Turton, Alfie Dorrington, Garbutt; Butcher; Longelo, Grant, Woodburn, N’Mai; Graydon, Udoh.