Marseille (Lampost.co)—Olympique Marseille menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kekuatan utama Prancis tahun 2026 ini dengan melumat Stade Rennais 3-0 pada babak 16 besar Coupe de France (Piala Prancis) di Stadion Orange Velodrome, Selasa (3/2/2026) malam waktu setempat.

Pasukan Roberto de Zerbi tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi. Hasil ini memastikan langkah Les Phoceens ke babak perempat final, sekaligus memberikan sinyal bahaya bagi rival-rival mereka di kompetisi domestik maupun Eropa musim ini.

Jalannya Pertandingan

Marseille tidak membuang waktu untuk menekan pertahanan tim tamu. Laga baru berjalan dua menit, Amine Gouiri, yang tampil tajam musim ini, berhasil menggetarkan jala gawang Rennes lewat sontekan jarak dekat setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol cepat ini meruntuhkan moral pemain Rennes yang baru saja kehilangan bek andalan mereka, Jeremy Jacquet, yang baru saja merampungkan transfer ke Liverpool.

Memasuki babak kedua, kendali permainan tetap berada di tangan tuan rumah. Mason Greenwood menambah keunggulan Marseille lewat aksi individu menawan di sisi kanan sebelum melepaskan tendangan melengkung yang gagal kiper lawan halau. Kemenangan Marseille ditutup gol pemain veteran Pierre-Emerick Aubameyang yang tetap menunjukkan insting gol luar biasa meski sudah memasuki senja karier.

Krisis di Kubu Rennes

Bagi Rennes, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka di awal tahun 2026. Pelatih Rennes, Habib Beye, mengakui timnya sedang dalam periode sulit setelah kebobolan sembilan gol dalam tiga laga terakhir. Lini pertahanan mereka terlihat rapuh, terutama dalam mengantisipasi serangan balik cepat yang dibangun trio lini depan Marseille.

Rennes sebenarnya mencoba memberikan perlawanan di pertengahan babak kedua. Namun disiplinnya lini tengah Marseille yang digalang rekrutan baru Januari, Quinten Timber dan Ethan Nwaneri, membuat aliran bola tim tamu selalu terputus di area tengah.

Menatap Le Classique

Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Marseille sebelum melakoni laga krusial dalam lanjutan Ligue 1 akhir pekan nanti. Les Phoceens akan bertandang ke markas musuh bebuyutan mereka, Paris Saint-Germain (PSG), pada 9 Februari 2026 dalam laga bertajuk Le Classique.

Saat ini di klasemen sementara Ligue 1 musim 2025/2026, Marseille masih tertahan di peringkat ketiga dengan 39 poin. Mereka tertinggal sembilan angka dari PSG di puncak klasemen. Harapannya kemenangan di Coupe de France ini mampu menjaga momentum positif tim untuk terus menekan di papan atas.

Susunan Pemain:

Marseille (4-3-3): De Lange; Pavard, Balerdi, Medina, Weah; Hojbjerg, Quinten Timber, Ethan Nwaneri; Mason Greenwood, Amine Gouiri, Aubameyang.

Pelatih: Roberto de Zerbi

Rennes (4-4-2): Mandanda; Seidu, Wooh, Jeremy Jacquet, Truffert; Santamaria, Matusiwa, Blas, Gronbaek; Kalimuendo, Gouiri.

Pelatih: Habib Beye