Bandar Lampung (Lampost.co)–Harapan Persija Jakarta merengkuh trofi juara BRI Super League 2025/2026 kini tengah menghadapi ujian yang sangat berat. Kekalahan menyakitkan dengan skor 2-3 saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4/2026), menjadi pukulan telak yang membuat jarak poin dengan para rival di puncak klasemen makin melebar.

Hasil negatif pada pekan ke-26 ini menempatkan skuad berjuluk Macan Kemayoran dalam posisi sulit. Persija kini harus merelakan diri terpaut lima poin dari Borneo FC Samarinda yang menghuni peringkat kedua, serta tertinggal cukup jauh, yakni sembilan angka, dari sang pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Kehilangan Fokus di Momen Krusial

Pelatih kepala Persija Jakarta, Mauricio Souza, tidak bisa menutupi kekecewaan atas hasil pertandingan tersebut. Juru taktik asal Brasil itu menyoroti inkonsistensi performa anak asuhnya yang sering kehilangan poin di saat-saat krusial.

Dalam pandangannya, Persija seharusnya bisa mengendalikan jalannya pertandingan di Bandar Lampung. Namun, mereka justru membiarkan momentum tersebut lepas begitu saja.

“Tim yang ingin menjadi juara tidak boleh membiarkan poin terbuang begitu saja, seperti yang kami alami dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami kebobolan pada menit ke-49 saat menghadapi Borneo FC, yang merupakan salah satu pesaing terdekat. Kami juga kehilangan poin saat melawan Dewa United,” ujar Mauricio Souza mengevaluasi perjalanan timnya belakangan ini.

Ia menambahkan kegagalan menjaga performa maksimal hingga peluit panjang berbunyi menjadi faktor utama kekalahan dari Bhayangkara FC. Ketidakmampuan menjaga fokus ini harus Persija bayar mahal dengan kebobolan tiga gol yang sekaligus menghentikan ambisi mereka membawa pulang poin dari Lampung.

Komitmen Berjuang hingga Titik Darah Penghabisan

Meski situasi klasemen kian tidak menguntungkan, Mauricio Souza menegaskan menyerah bukanlah pilihan bagi Persija. Pelatih berusia 52 tahun tersebut meminta seluruh elemen tim untuk segera bangkit dari kesedihan dan kekecewaan. Baginya, setiap laga yang tersisa di musim ini adalah medan pertempuran untuk menjaga kehormatan klub.

“Kami akan terus bekerja keras dan berjuang sekuat tenaga demi menghormati Persija. Klub telah memberikan segala yang kami butuhkan untuk bekerja secara maksimal hingga saat ini. Selama secara matematis peluang itu masih ada, kami akan terus berjuang hingga pertandingan terakhir musim ini,” ujar mantan pelatih Madura United tersebut.

Persiapan Menatap Sisa Musim

Setelah laga di Bandar Lampung, Persija segera kembali ke Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Fokus utama tim pelatih adalah memperbaiki aspek konsentrasi di lini belakang serta efektivitas penyelesaian akhir. Dengan sisa pertandingan yang makin sedikit, Persija dituntut tampil sempurna tanpa cacat jika masih ingin memelihara asa mengangkat trofi juara di akhir musim nanti.

Harapannya dukungan para suporter setia, The Jakmania, tetap mengalir deras untuk membangkitkan mentalitas para pemain di sisa laga-laga final musim ini.