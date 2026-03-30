Jakarta (Lampost.co)–Kabar kurang sedap menghampiri pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia menjelang laga penutup FIFA Series 2026. Penyerang naturalisasi yang baru saja mencetak gol debut, Mauro Zijlstra, absen. Namanya tidak masuk daftar susunan pemain untuk menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3/2026) malam.

Cedera Zijlstra menjadi kehilangan cukup besar bagi pelatih John Herdman. Zijlstra mengalami cedera akibat benturan keras saat melakoni laga melawan Saint Kitts dan Nevis, Jumat (27/3/2026) lalu. Padahal, dalam laga tersebut, Zijlstra tampil sangat impresif dengan mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72.

Jens Raven Masuk Skuad Senior

Sebagai langkah cepat, John Herdman memutuskan untuk memanggil penyerang muda Bali United, Jens Raven, untuk mengisi slot yang Zijlstra tinggalkan. Pemanggilan ini menjadi momen bersejarah bagi Raven. Jika turun dalam laga melawan Bulgaria nanti, pemain yang kerap menjadi andalan di level Garuda Muda ini akan mencatatkan debut resminya bersama tim nasional senior.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menjelaskan pemilihan Raven berdasarkan pada kesamaan peran di lapangan. “Karena kan posisinya Jens sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang coach John ambil,” ujar Sumardji di sela-sela sesi latihan tim di Stadion Madya GBK, Minggu (29/3/2026) sore.

Polemik Pemilihan Striker: Raven Vs Ezra Walian

Keputusan John Herdman memanggil Jens Raven sempat memicu pertanyaan di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Banyak pihak menilai Ezra Walian lebih layak mendapatkan kesempatan mengingat performa gemilangnya bersama Persik Kediri di BRI Super League musim ini. Ezra tercatat sebagai pemain lokal terbaik dengan torehan 15 kontribusi gol (6 gol dan 9 asis).

Sebaliknya, statistik Jens Raven bersama Bali United musim ini terbilang masih minim dengan catatan 1 gol dan 2 asis dari 18 penampilan. Namun, Sumardji menegaskan keputusan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif pelatih berdasarkan kebutuhan taktik tim saat ini. Secara administratif, pergantian ini pun telah FIFA setujui karena Raven masuk daftar 41 pemain yang PSSI daftarkan sebelumnya.

Persiapan Terakhir di Stadion Madya

Dalam sesi latihan terakhir di Stadion Madya, Jakarta, Jens Raven sudah terlihat bergabung dan melahap menu latihan bersama skuad utama. Menariknya, Mauro Zijlstra juga masih tampak hadir di pinggir lapangan, meskipun ia harus menjalani latihan terpisah di bawah pengawasan tim medis untuk proses pemulihan cederanya.

Harapannya kehadiran Raven mampu memberikan opsi baru di lini depan Indonesia saat menghadapi tembok kokoh pertahanan Bulgaria. Debut sang pemain muda kini menjadi salah satu hal yang paling publik sepak bola Indonesia nantikan dalam laga persahabatan internasional nanti malam.